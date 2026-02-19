본문 바로가기
에이플러스에셋, 환경운동본부 7년째 후원

문채석기자

입력2026.02.19 09:18

청소년 환경교육·환경보전 활동 지원

법인보험대리점(GA)이자 코스피 상장사인 에이플러스에셋은 한국환경운동본부의 환경보전 및 청소년 환경교육 활동을 7년째 지속적으로 후원하고 있다고 19일 밝혔다.


지난해 12월26일 열린 '도전! 청소년 환경 골든벨' 행사에 참여한 학생들이 환경 문제 퀴즈를 풀고 있다. 에이플러스에셋

지난해 12월26일 열린 '도전! 청소년 환경 골든벨' 행사에 참여한 학생들이 환경 문제 퀴즈를 풀고 있다. 에이플러스에셋

에이플러스에셋은 임직원과 보험설계사가 자발적으로 참여하는 사회공헌 조직 '에이플러스그룹 사랑나눔회'를 통해 후원을 이어오고 있다.

2018년부터 한국환경운동본부의 환경보전 운동과 환경교육 프로그램을 지원해 왔으며 지난해 말 기준 누적 후원금은 7100만원이다.


이번 후원 역시 일회성 기부가 아닌, 환경 보호와 미래 세대를 위한 교육 활동을 장기적으로 뒷받침하기 위한 취지에서 진행했다.


환경운동본부는 환경오염 방지를 위한 연구·조사와 환경감시 활동, 전 국민 대상 환경교육을 수행하는 비영리 환경단체로, 전국 단위 환경감시단 운영을 통해 수질·대기·토양 분야의 환경오염 행위 감시와 계도 활동을 하고 있다.

청소년 환경교육과 생태 보호 활동을 통해 환경 친화적 생활양식 확산에 기여하고 있다.


에이플러스에셋 관계자는 "앞으로도 미래 세대가 자연스럽게 환경의 가치를 배우고 실천할 수 있도록 환경교육을 중심으로 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
