속초시, '산불위험도 스마트 알리미' 도입…실시간 데이터로 예방 강화

이종구기자

입력2026.02.19 09:14

"산불, 눈으로 확인하고 예방하세요"
속초시, 주요 거점 5곳 스마트 시스템 구축
산불위험도 실시간 표출…예방 대응능력 강화

강원도 속초시가 산불 조기 감지와 예방 대응 능력을 강화하기 위한 시스템을 설치하고 운영에 들어간다.

산불위험도 알리미 설치. 속초시 제공

시는 최근 5600만원을 들여 청대산 주차장과 싸리재 정상, 설악산 자생식물원, 속초해변 송림, 영랑호 범바위 앞 등 지역 내 주요 지점 5곳에 산불위험도 스마트 알리미를 설치했다.


산불위험도 스마트 알리미는 전광판을 통해 해당 지역의 온도와 습도, 풍속, 지수 등을 알려주고 국립산림과학원에서 공표하는 산불위험 등급지수(관심, 주의, 경계, 심각) 단계를 실시간으로 표출해 위험 단계에 따른 경보, 알림을 지역 주민과 방문객에게 송출하는 시스템이다.

이 시스템은 기존에 운용한 단순 주의 표지판이나 안내 문구와 달리 실시간 위험도 알림 기능을 적용해 시민과 관광객에게 조기에 산불 위험 징후를 알리고 신속히 대응할 수 있도록 하는 장점이 있다.


시는 시스템 작동 등에 대한 점검을 마무리하는 대로 운영에 들어갈 예정이다.


이병선 속초시장은 "산불은 예방이 무엇보다 중요하다"며 "등산객과 지역 주민이 위험 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 스마트 알리미 설치로 산불 예방 효과가 더욱 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

또한 "속초시는 향후 알리미와 연계한 모바일 앱 알림 서비스 확대를 비롯해 산불 예방 교육과 홍보 강화, 산불 취약 시기 집중 순찰 강화 등 산불 예방 대책을 지속적으로 추진해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.





속초=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
