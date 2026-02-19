본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

한온시스템, 신입사원 환영회 'PLWD' 개최…경영진과 소통

최영찬기자

입력2026.02.19 09:12

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이수일 대표 및 경영진 9명 참석

한온시스템 은 지난 13일 경기도 판교 본사 테크노플렉스에서 신입사원 환영 행사 '2026 프로액티브 리더스 웰커밍 데이(PLWD)'를 개최했다고 19일 밝혔다.

이수일 한온시스템 대표이사와 신입사원들이 사진 촬영을 하고 있다. 한온시스템

이수일 한온시스템 대표이사와 신입사원들이 사진 촬영을 하고 있다. 한온시스템

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 2025년 하반기 인턴십 과정을 마치고 정규직으로 전환된 신입사원 54명의 입사를 축하하기 위해 마련됐다. 현장에는 이수일 한온시스템 대표이사를 비롯한 주요 경영진 9명이 참석해 신입사원들과 소통하며 성장을 격려했다.

올해 PLWD는 '연결과 성장'을 키워드로 기획됐으며 신입사원들이 한온시스템의 일원으로서 유대감을 느낄 수 있도록 구성됐다. 행사는 이수일 대표이사와 신입사원 간 질의응답 세션인 'CEO와의 대화'로 시작됐으며 인턴십 기간 중 성과를 낸 우수 3개 팀의 사례 공유가 이어졌다.

특히 경영진과 신입사원이 팀을 이뤄 참여한 추리 콘셉트 프로그램은 조직의 문제 해결 과정을 경험할 수 있도록 구성돼 참가자들의 호응을 얻었다. 공사는 멘토링 프로그램 등 체계적인 온보딩 프로세스를 통해 신입사원들이 역량을 펼칠 수 있도록 지원할 계획이다.


이 대표이사는 "치열한 과정을 거쳐 당당히 가족이 된 만큼 어떤 상황에서도 포기하지 말고 다양한 경험을 쌓으며 성장하길 바란다"며 "여러분의 새로운 시작을 진심으로 응원한다"고 격려했다.

한온시스템 관계자는 "PLWD는 신입사원에게는 공식적인 환영의 순간이자 조직 전체로는 사람을 존중하는 문화를 공유하는 자리"라며 "앞으로도 신입사원들이 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원할 예정"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'1박 170만원' 초호화 호텔도 헐값에 예약 가능?…결제시스템 해킹한 스페인 남성

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

22년 고집이 1398만분의 1 뚫었다…똑같은 번호로 결국 51억원 복권 당첨

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

에어포스원도 트럼프 취향대로 꾸민다…황금·성조기 빛깔로 도색

새로운 이슈 보기