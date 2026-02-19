한온시스템, 신입사원 환영회 'PLWD' 개최…경영진과 소통

이수일 대표 및 경영진 9명 참석

이수일 한온시스템 대표이사와 신입사원들이 사진 촬영을 하고 있다.

이번 행사는 2025년 하반기 인턴십 과정을 마치고 정규직으로 전환된 신입사원 54명의 입사를 축하하기 위해 마련됐다. 현장에는 이수일 한온시스템 대표이사를 비롯한 주요 경영진 9명이 참석해 신입사원들과 소통하며 성장을 격려했다.



올해 PLWD는 '연결과 성장'을 키워드로 기획됐으며 신입사원들이 한온시스템의 일원으로서 유대감을 느낄 수 있도록 구성됐다. 행사는 이수일 대표이사와 신입사원 간 질의응답 세션인 'CEO와의 대화'로 시작됐으며 인턴십 기간 중 성과를 낸 우수 3개 팀의 사례 공유가 이어졌다.



특히 경영진과 신입사원이 팀을 이뤄 참여한 추리 콘셉트 프로그램은 조직의 문제 해결 과정을 경험할 수 있도록 구성돼 참가자들의 호응을 얻었다. 공사는 멘토링 프로그램 등 체계적인 온보딩 프로세스를 통해 신입사원들이 역량을 펼칠 수 있도록 지원할 계획이다.



이 대표이사는 "치열한 과정을 거쳐 당당히 가족이 된 만큼 어떤 상황에서도 포기하지 말고 다양한 경험을 쌓으며 성장하길 바란다"며 "여러분의 새로운 시작을 진심으로 응원한다"고 격려했다.



한온시스템 관계자는 "PLWD는 신입사원에게는 공식적인 환영의 순간이자 조직 전체로는 사람을 존중하는 문화를 공유하는 자리"라며 "앞으로도 신입사원들이 역량을 마음껏 펼칠 수 있도록 적극 지원할 예정"이라고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



