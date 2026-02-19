디앤디파마텍, 아스타틴-211 전립선암 치료제 초기 임상 발표

"종양 타겟 특성 확인"

연구 결과, 국제학술지 'EJNMMI' 게재

디앤디파마텍은 미국 관계사 지알파가 개발 중인 아스타틴-211 기반 전립선암 치료용 차세대 알파 방사성 치료제 [211At]YF2의 첫 임상결과가 국제학술지 'European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging(EJNMMI)'에 게재됐다고 19일 밝혔다.

이번 임상은 전이성 거세저항성 전립선암(mCRPC) 환자를 대상으로 [211At]YF2의 체내 분포, 방사선량 및 안전성을 평가하기 위해 설계되었다. 디앤디파마텍에 따르면 [211At]YF2는 암 환자 사망의 주요 원인인 전이 병변을 선명하게 타겟 하면서 정상 장기 손상은 최소화하는 차세대 방사성 의약품으로서의 잠재력을 확인했다. 지알파는 본 초기 임상 결과를 기반으로 제형을 개선한 차세대 후보물질 ZA-001의 후속 임상을 준비 중이다.

ZA-001은 전립선 특이 세포막 항원(PSMA)을 표적해 강한 아스타틴-211 기반의 고에너지 알파 입자를 방출함으로써 암세포를 선택적으로 사멸시키는 차세대 알파 방사성 치료제다. 아스타틴-211은 기존 알파 방사선 동위원소인 악티늄-255 또는 납-212와 달리 방사선 붕괴 과정에서 베타 입자 방출 없이 고에너지 알파 입자만을 방출한다. 또한 약 7.2시간의 짧은 반감기를 가져 종양 내에서 강력한 방사선 효과를 발휘하면서도 체내 잔존 시간을 줄여 정상 조직 손상을 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

현재 허가된 PSMA 표적 방사선 치료제 및 임상 개발 중인 악티늄-255, 납-212 기반 알파 치료제의 주요 한계는 암세포 외에도 PSMA가 발현되는 정상 장기, 특히 침샘(타액선)에 높은 축적을 보이며 방사선을 방출해 심각한 장기 손상 및 부작용을 유발한다는 점이다. 이에 따라 정상 장기 축적을 최소화하면서 암세포에 선택적으로 작용하는 차세대 PSMA 표적 치료제 개발의 필요성이 꾸준히 제기됐다.

아스타틴-211은 알파 입자와 함께 X선을 방출해 SPECT/CT 영상 촬영이 가능하다. 별도의 조영제 없이 체내 약물 분포를 확인할 수 있다.

SPECT/CT 분석에서 [211At]YF2는 투여 1시간 이내 전이 병변에 축적되는 양상이 확인됐다. 타액선 축적은 기존 개발 중인 치료제 대비 최대 10배 낮은 수준으로 나타났다. 참여 환자에서 3등급 이상의 중증 이상반응은 보고되지 않았다.

이번 임상은 극소량 투여 방식으로 설계돼 약물의 체내 분포와 안전성을 평가했다. 향후 용량 증량 임상 설계를 위한 기초 자료를 확보했다는 의미가 있다.

이슬기 디앤디파마텍 대표는 "이번 초기 임상결과는 전임상 모델에서 확인된 정상 장기 방사선 흡수 최소화 및 선택적 암세포 타겟 특성이 전립선암 환자에서도 재현됨을 입증한 것"이라며 "후속 임상 개발이 예정된 ZA-001이 차세대 정밀 방사성 치료제로 개발될 수 있는 중요한 근거를 확보했다"고 밝혔다.





