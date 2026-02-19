멕시카나치킨, ‘지속 가능성’에 초점을 맞춘 창업 정책

불확실한 시장에서 운영 안정의 해법 제시

프랜차이즈 시장이 포화 국면에 가까워질수록 예비 창업자들의 판단 기준은 달라지고 있다. 한때는 '가장 인기있는 메뉴'나 '유행하는 콘셉트'가 선택의 중심이었다면, 최근에는 '장기적인 운영이 가능한가', '안정적인 수익이 보장되는가'와 같은 현실적인 질문이 판단의 기준이 되고 있다.

이런 흐름 속에서 멕시카나는 오랜 기간 현장 중심 경영에서 축적해 온 노하우와 브랜드의 신뢰도를 바탕으로, 단기 확장 경쟁보다는 가맹점의 안정적인 수익성과 운영 지속성에 초점을 맞춘 창업 전략을 전개하고 있다.

그 동안 멕시카나치킨은 외식업 트렌드의 급격한 변화와 배달 중심으로의 소비패턴 전환, 신규 경쟁 브랜드의 출현 등 여러 환경 변화 속에서도 고유의 브랜드 정체성을 굳건히 유지해 왔다. 「양념치킨의 명가」로 일컬어지는 브랜드의 상징성을 중심에 두고, 충실한 '기본'을 바탕으로 제품의 완성도를 지켜 나아감과 동시에 고객에게 '새로움'을 선사할 수 있는 제품 라인업을 꾸준히 확장해 왔다.

▲치필링 ▲와삭칸 등 대표적인 차별화 제품 출시의 사례에서도 알 수 있듯 이러한 '새로움'의 시도는 고객층 확대와 충성 고객 확보라는 긍정적 효과를 불러왔으며, 이는 곧 브랜드 인지도 상승과 수익성 증대에도 큰 부분 기여하며 신규 창업과 업종 전환 문의를 증대 시키는 결과를 가져왔다.

멕시카나 치킨은 창업뿐만이 아닌 가맹점 운영관리 측면에서도 가맹점주의 '실행력'과 '지속 가능성'을 높이는 방향으로 컨설팅 및 지원 체계를 정교화하고 있다. 「돈 되는 상권, 준비된 점주」를 기치로 고수익 창출이 가능한 입지 조건 선별과 더불어, 프랜차이즈 운영에 대한 이해도 신장과 운영 능력 향상을 위한 매장별 관리 및 코칭 체계를 강화해 나아가고 있다. 오픈 초기에는 운영에만 전념할 수 있는 여건의 조기 조성을 위한 지원 구조를 마련하고, 이후에는 가맹본부의 전문 인력 매칭으로 밀착 컨설팅 프로세스를 제공하여 상권 대응과 운영 효율 개선을 통하여 수익성을 증대시키고자 하는 전략이다.

업계에서는 무리한 점포 수 확장보다 소비자 신뢰도와 가맹점의 장기 운영력 강화를 우선 순위에 두고 브랜드의 체질을 다져온 부분을 멕시카나의 강점으로 평가하고 있다.

멕시카나 영업본부 장호진 점포개발팀장은 "멕시카나는 본사·가맹점·고객이 함께 성장하는 상생의 구조를 가장 중요한 가치로 여기며 창업 정책을 전개해 왔다"며 "앞으로도 가맹점의 장기적인 운영 안정성 확보와 소비자 만족도 향상을 목표로 멕시카나가 '가장 먼저 선택 받는 브랜드'가 될 수 있도록 최선의 노력을 기울여 나아가겠다"고 전했다.





