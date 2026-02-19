본문 바로가기
문체부·콘진원, 게임 제작지원에 236억 투입…'AI 분야' 신설

이종길기자

입력2026.02.19 09:01

내달 3일까지 모집…상용화 등 지원
모바일 '출시형' 신설, 최대 2년 연속 지원

문체부·콘진원, 게임 제작지원에 236억 투입…'AI 분야' 신설
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 다음 달 3일까지 '게임콘텐츠 제작 지원 사업' 참가 기업을 모집한다. 236억원으로 과제 여든두 개를 지원해 국내 우수 게임의 상용화와 해외 진출 확대를 돕는다.


지원 분야는 ▲일반형(PC·콘솔·모바일·아케이드·보드게임) ▲기능성 ▲인공지능(AI) 등 세 가지다. 가장 규모가 큰 일반형에는 193억원을 투입한다. 특히 모바일 분야에 '출시형'을 신설해 개발부터 상용화까지 최대 2년 연속 지원한다.

기능성 분야는 16억원 규모로 사회 공헌과 예방·치료 목적 게임을 다룬다. 과제당 최대 3억원을 지원한다. 올해 신설한 AI 분야에는 27억원을 편성했다. AI 기술을 핵심 요소로 활용한 혁신 콘텐츠를 발굴해 글로벌 기술 경쟁력을 선점한다는 구상이다.


선정 기업에는 일반 이용자와 전문가가 참여하는 시연 평가(FGT)와 품질 검수(QA)를 제공해 완성도를 높인다. '차이나조이', '게임스컴' 등 해외 전시회 참가와 금융 투·융자 연계도 지원해 사업화 성과를 돕는다.


신청은 다음 달 3일 오후 3시까지 e나라도움 누리집을 통해 접수한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
