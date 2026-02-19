본문 바로가기
구로구, 복합문화공간 '구로문화누리' 24일 개관식

김민진기자

입력2026.02.19 08:50

도서관·평생학습관 2개 동, 연면적 7876㎡

서울 구로구(구청장 장인홍)가 오는 24일 오후 2시 개봉동에 조성한 복합문화공간 '구로문화누리' 개관식을 열고 본격 운영에 들어간다.


개봉동 KBS 송신소 부지(개봉로20길 123)에 들어선 구로문화누리는 총 연면적 7876㎡ 규모로, 도서관(1~4층, 5104㎡)과 평생학습관(1~3층, 2772㎡) 2개 동으로 구성된 전 세대 복합문화공간이다.

구로문화누리 전경. 구로구 제공.

도서관 1층에는 청소년 공간 '모여구로', 문학인 창작지원 공간 '문학의 집·구로', 북카페, 우리동네키움센터 등이 들어서며 2~4층은 중심도서관으로 운영된다. 평생학습관에는 월드카페(1층), 평생학습관(2~3층), 구로구장학회·공익활동지원센터(3층) 등이 배치됐다.

개관식에는 장인홍 구로구청장을 비롯해 주요 내빈과 주민 등 100여명이 참석할 예정이다. '싱 인 더 피플'의 축하 공연을 시작으로 테이프 커팅식, 시설 관람이 이어진다. 행사 당일에는 북큐레이션 '세상을 읽는 힘, 문해력', 방명록 만들기, 스칸디아모스 액자 만들기, 외국어 특강 등 주민 참여형 프로그램도 마련된다.


개관 이후에는 이금희 아나운서의 북토크 '책이 건네는 따뜻한 위로', 김지원 EBS PD와 조병영 한양대 교수가 함께하는 인문학 강연 '읽는 인간의 미래', 구로월드카페 외국어 프로그램, 구로인생학교, 생활문해교실 등이 운영될 예정이다.


구 관계자는 "구로문화누리를 통해 주민들이 일상 속에서 책과 문화를 자연스럽게 접하고 함께 배우며 소통하길 기대한다"며 "누구나 머물고 싶은 열린 문화공간으로 만들어 가겠다"고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
