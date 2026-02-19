알지노믹스, 일라이 릴리로부터 유전성 난청질환 연구비 수령

리보핵산(RNA) 기반 유전자치료제 개발 전문기업 알지노믹스 알지노믹스 476830 | 코스닥 증권정보 현재가 147,600 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 138,000 2026.02.19 개장전(20분지연) 관련기사 '비만약'으로 곳간 채운 빅파마, 다음 타깃은 'RNA 치료제'알지노믹스, '심장질환 치료제 개발' 연구중심병원 국책과제 참여코스닥 소부장주에 쏠린 눈...같은 기회를 더 크게 살리려면? 전 종목 시세 보기 close 가 글로벌 제약사 일라이 릴리와 체결한 유전성 난청질환 치료제 라이선스 아웃(License-out) 계약에 따른 연구개발비(Research Fund)를 수령했다고 19일 밝혔다.

알지노믹스는 지난 5월 일라이 릴리와 총 계약 규모 13억 달러 이상(약 2조원)에 달하는 유전성 난청질환 치료제 개발 및 상업화에 대한 글로벌 라이선스 계약을 체결한 바 있으며, 이번 연구비 수령은 계약 체결 이후 양사 간 합의된 공동 연구개발 계획이 본격적으로 이행 단계에 진입했음을 의미한다.

이번에 수령한 연구비는 총 계약 규모에 포함되지 않고 계약금(upfront)과는 별도로 지급된 연구개발 목적의 연구비로, 구체적인 금액은 양사 간 합의에 따라 비공개이나, 회사 측은 해당 파이프라인의 연구를 안정적으로 수행할 수 있는 상당한 규모의 금액이라고 설명했다. 알지노믹스는 이를 바탕으로 유전성 난청질환 프로그램의 연구개발 가속화 및 RNA 교정 플랫폼의 고도화를 추진할 계획이다.

알지노믹스는 RNA 레벨에서 유전 정보를 교정하는 '트랜스-스플라이싱 라이보자임(Trans-splicing Ribozyme)' 플랫폼 기술을 보유한 기업으로, DNA를 직접 편집하지 않으면서도 질병의 원인이 되는 변이 RNA를 정상 RNA로 치환할 수 있는 것이 특징이다. 해당 기술은 안전성과 멀티교정 및 정밀한 유전자 발현조절 측면에서 차별화된 경쟁력을 갖고 있다는 평가를 받고 있다.

회사 측은 "이번 연구비 수령은 단순한 재무적 성과를 넘어, 알지노믹스의 RNA 교정 플랫폼이 글로벌 빅파마의 엄격한 검증을 거쳐 실질적인 연구개발 단계로 진입했음을 보여주는 의미 있는 성과"라며 "릴리와 난청질환을 시작으로 중추신경계(CNS)를 포함한 다양한 난치질환으로 협업 범위 확장을 모색해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 알지노믹스는 지난해 12월 코스닥 시장에 상장했으며, 항암 유전자치료제와 알츠하이머병, 망막색소변성증, 레트증후군 등 다수의 유전자치료제 파이프라인을 개발 중이다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



