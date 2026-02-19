본문 바로가기
인천시, 관광기업 고용장려금 지원…청년 1인당 최대 450만원

박혜숙기자

입력2026.02.19 08:46

인천시는 지역 중·소 관광기업을 대상으로 고용장려금 지원 사업을 추진한다고 19일 밝혔다.


이번 사업은 지역 관광기업의 안정적인 인력 운영을 지원하고 인천 거주 청년의 지속 가능한 일자리 창출을 위해 마련됐다.

인천에 사업장이 있는 중·소 관광기업이 인천 거주 청년(만 39세 이하)을 정규직으로 채용하고 일정 기간 고용을 유지할 경우, 1인당 최대 450만원의 고용장려금을 지원한다. 총 30명 내외를 선정해 지원하며 기업당 1명 지원을 원칙으로 하되, 우대 요건을 충족한 경우 최대 2명까지 지원할 계획이다.


특히 채용 인정 기간을 올해 1월부터 8월까지 확대해 기업의 참여 여건을 개선했으며, 전년도 사업에 참여해 채용 근로자의 고용을 유지한 기업에는 가점을 부여해 지속 고용을 유도할 방침이다.


참여기업 신청은 오는 23일부터 10월 1일까지이며, 예산 소진시 조기 마감될 수 있다.

인천시 관계자는 "이번 사업이 지역 중·소 관광기업의 인력난 완화와 인천 청년의 안정적인 취업 기회 확대에 도움이 되길 기대한다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
무단전재 배포금지

