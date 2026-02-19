본문 바로가기
대전시, '빗물저금통' 설치비 최대 90%까지 지원

충청취재본부 모석봉기자

입력2026.02.19 08:37

1톤 이하 최대 297만원·1톤 초과 최대 342만원 지원

대전시, '빗물저금통' 설치비 최대 90%까지 지원
대전시가 기후변화로 인한 가뭄과 물 부족 문제에 선제적으로 대응하고 물 재이용 문화 확산을 위한 '2026년 빗물저금통 설치 지원사업'을 통해 설치 비용의 최대 90%까지 지원한다.


빗물저금통(빗물이용시설)은 단독·공동주택 등의 지붕 등에 내린 빗물을 모아 여과 과정을 거쳐 저장한 뒤, 이를 조경이나 청소 용수 등으로 재활용하는 친환경 시설이다.

설치 비용의 최대 90%까지 지원하는 이번 사업은, 용량에 따라 지원 금액을 차등 적용해 ▲1톤 이하의 경우 최대 297만 원 ▲1톤 초과의 경우 최대 342만 원까지 보조금을 지원한다. 신청 대상은 빗물저금통을 설치하려는 건물 소유자로 1세대당 1대만 지원받을 수 있다.


신청 기간은 오는 23일부터 3월 6일까지이며, 참여를 희망하는 시민은 시 홈페이지 고시 공고란에서 신청서를 다운받아, 등기우편이나 수질개선과로 방문 제출하면 된다.


지원 대상 여부는 서류심사, 현지실사, 물순환위원회의 심사로 6월 중 이루어지며 설치가 완료되면 보상금이 지원된다.

문창용 환경국장은 "빗물 저금통은 기후 위기 시대에 물 자원의 지속 가능한 활용을 실천하는 지혜로운 방법"이라며 "물 재이용과 절약을 생활 속에서 실천할 수 있도록 시민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
