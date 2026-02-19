삼척시, 강릉~삼척 고속화철도 예타 통과 환영…"동해안 철도 시대 개막"

지역발전 전환점 맞아

동해선 병목 해소

국가 균형발전 '청신호'

강릉-삼척 철도 고속화 사업이 지난 12일 기획예산처 예비타당성조사를 최종 통과했다.

강원도 삼척시는 이번 예타 통과로 부산에서 고성제진에 이르는 동해선 전구간 철도 고속화 사업이 본격 추진될 수 있는 기반이 마련됐으며, 이는 동해선 종단철도 완성과 국가 균형발전을 향한 중대한 전환점이 될것으로 평가했다.

특히, 이번 성과는 이미 예타를 통과한 ▲수소저장·운송 클러스터 구축 사업, ▲삼척-영월 고속도로 건설 사업, ▲중입자 암치료 기반 의료산업 클러스터 구축 사업에 이어, 교통·에너지·미래산업 전반에 걸친 국책사업이 연이어 확정된 결과라는 점에서 지역발전의 확고한 전기가 될 것으로 기대된다고 밝혔다,

또한, 강릉-삼척 철도 고속화가 동해선의 병목 구간을 해소하고, 관광·물류· 에너지 산업 경쟁력 강화는 물론 지역 접근성 개선과 인구 유입 기반 마련에도 크게 기여할 것으로 전망했다.

삼척시는 "강릉-삼척 철도 고속화 사업 예타통과를 새로운 출발점으로 삼아, 관계기관과 긴밀히 협력하여 사업이 조속히 추진될 수 있도록 모든 행정 역량을 집중하겠다"며 "연이은 국책사업 성과를 바탕으로 지속가능한 산업구조를 구축하고, 시민이 체감할 수 있는 변화와 성과를 만들어 나가겠다"고 말했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>