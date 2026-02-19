KAIST, 올해 박사 817명 등 3334명에 학위 수여

KAIST가 20일 대전 본원 류근철스포츠컴플렉스에서 '2026년도 학위수여식'을 갖는다.

KAIST는 올해 박사 817명, 석사 1792명, 학사 725명 등 3334명이 학위를 받는다고 19일 밝혔다. 1971년 설립 후 올해까지 KAIST가 배출한 박사는 1만8130명, 석사 4만3358명, 학사 2만3002명 등 8만4490명이다.

학위 수여식에서는 박사 류승현(바이오 및 뇌 공학과)씨, 석사 최진(전산학부)씨, 학사 매르트 야쿠프 바이칸(Mert Yakup Baykan·항공우주공학과)씨가 각각 대표해 학위를 받는다.

류 씨는 뇌 과학 연구와 피아노 연주를 넘나드는 융합연구로 주목받으며 '피아노 치는 뇌 과학자'로도 이름을 알렸다. KAIST에서 학·석·박사 과정을 거치며 14년간 연구와 음악 활동을 병행한 그는 학내 피아노 동아리 '피아스트(PIAST)'에서 연주회 기획과 운영을 맡아 예술 활동을 캠퍼스 공동체로 확장해 왔다.

또 알츠하이머병과 암의 상반된 관계에 주목해 이들 질환과 단백질, 항암제가 신경세포에 어떻게 작용하는지를 밝혀내며 질환 간 연관성에 대한 새로운 시각을 제시했다.

최 씨는 프랑스 파리에서 열린 접근성 분야 국제학회 'AAATE 2023'에서 시각장애인의 메타버스와 인공지능(AI) 활용 경험을 분석한 연구를 발표했다. 학회 기간 시각장애인 교수와 동행하며 이동권과 안전 문제를 직접 체감한 경험을 계기로 연구를 확장하고 이후 시각장애 청소년 AI·코딩 캠프 조교 활동 등 현장 중심 연구를 이어왔다. 앞으로는 사회적 약자를 위한 기술 연구를 지속하며 박사과정에 진학할 예정이다.

매르트 야쿠프 바이칸 씨는 학부 과정 중 연구에 참여해 SCI 논문 4편을 게재하고 학회 발표 5회를 가졌다. 분단국가 키프로스 출신의 튀르기예 국적을 가진 그는 외국인 최초로 KAIST 총장 장학생에 선발되기도 했다. 학사에 이어 항공우주공학과 석사과정에 진학해 우주 추진 및 연소 연구 분야 전문 연구자의 길을 걷겠다는 포부다.

KAIST는 학위수여식 당일 우수 졸업생 시상도 진행한다. 시상식에서는 강서현(뇌 인지과학과 학사) 씨가 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관상, 태국 유학생 펀 러트자투라팟(Punn Lertjaturaphat·산업디자인학과 학사) 씨가 이사장상, 여경민(전산학부 학사) 씨가 총장상, 류원우(항공우주공학과 학사) 씨가 동문회장상, 박성빈(원자력 및 양자공학과 학사) 씨가 발전재단 이사장상을 각각 받을 예정이다.

이외에도 이날 행사에서는 포모사그룹 경영관리감독위원회 상무위원 겸 포모사바이오 왕뤠이위 회장이 명예경영학 박사학위를 받을 예정이다.

이광형 KAIST 총장은 "학위 수여자 모두가 각자의 무대에서 자신만의 빛을 발하며 사회에 기여하는 KAIST인이 되길 기대한다"고 말했다.





