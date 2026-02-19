본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

파주시, ‘지식재산 창출지원 사업’ 추진…중소기업 경쟁력 강화

이종구기자

입력2026.02.19 08:11

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

시, 2026년 지식재산 맞춤형 지원 실시
아이디어를 권리로, 권리를 경쟁력으로 잇다

경기 파주시는 지역 중소기업의 지식재산 경쟁력 강화를 위해 '2026년 파주시 지식재산 창출지원 사업'을 본격 추진한다.

파주시청 전경. 파주시 제공

파주시청 전경. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 중소기업이 보유한 기술과 아이디어를 지식재산권으로 보호하고, 이를 시장 경쟁력으로 연결할 수 있도록 특허·디자인·상표(브랜드) 등 지식재산(IP) 창출부터 권리화, 활용까지 전 과정을 맞춤형으로 지원하며, (재)경기대진테크노파크 경기북부지식재산센터가 위탁 운영하고 있다.


지원 내용은 ▲특허·실용신안·디자인·상표(브랜드) 출원 지원 ▲제품·포장·화상디자인 개발 ▲신규·재구성(리뉴얼) 상표 개발 ▲전문 상담사 현장 자문 등으로 구성된다.

신청은 오는 27일까지 지원사업 신청시스템을 통해 온라인으로 가능하며, 자세한 사항은 파주시청 누리집 고시·공고에서도 확인할 수 있다.


최대일 기업지원과장은 "지식재산은 기업의 핵심 자산이자 미래 성장의 기반"이라며 "기업의 아이디어가 권리로 보호되고, 그 권리가 다시 시장 경쟁력으로 이어질 수 있도록 맞춤형 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.




파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

설 연휴는 끝났지만…최장 9일 연휴, 여러 차례 온다

"미국을 다시 건강하게" 웃통 벗고 냉수목욕한 72세 美 보건장관

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

에어포스원도 트럼프 취향대로 꾸민다…황금·성조기 빛깔로 도색

새로운 이슈 보기