광주시, 지방공무원 624명 채용 확대…행정수요 증가에 '3배 증원'

통합돌봄 전국 시행·행정통합 추진 영향

사회복지·행정직 확대…기후·안전 인력 보강

광주광역시가 올해 지방공무원 채용 규모를 왜 세 배 가까이 늘렸을까. 통합돌봄 전국 시행과 행정통합·통합공항 추진 등으로 늘어난 행정 수요가 배경으로 꼽힌다.

광주시는 최근 2026년도 지방공무원 채용 규모를 624명으로 확정했다고 19일 밝혔다. 이는 지난해 210명보다 약 세 배 늘어난 규모로, 최근 3년 평균(2023년 117명, 2024년 105명, 2025년 210명) 144명과 비교하면 약 4.3배 확대된 수준이다.

김상율 인사정책관은 "광주에서 시작한 통합돌봄 사업이 올해 3월부터 전국으로 확대 시행되고, 행정통합과 군 공항 이전 등 새로운 행정 수요가 증가했다"며 "이에 대응하기 위해 채용 규모를 크게 늘렸다"고 설명했다.

통합돌봄 확대에 따른 인력 수요도 채용 확대의 주요 요인이다. 광주시는 사회복지직 107명을 선발한다. 지난해 11명에서 96명 늘어난 규모다. 간호직 52명, 보건직 10명, 보건 진료진 1명을 포함해 통합돌봄 관련 인력은 총 122명이다. 사회복지·보건·간호 인력이 의료 돌봄과 제도 운영을 맡는 구조다.

행정직(7급 포함) 채용 규모도 지난해 62명에서 올해 272명으로 210명 늘어 약 4.4배 확대됐다. 통합돌봄 확대와 함께 행정통합, 민군공항 통합 이전 추진 등에 따른 행정 수요 증가가 반영됐다.

기후 위기 대응을 위한 환경직(5명→10명)과 농업직(4명→8명) 채용은 각각 두 배로 늘었고, 도시공원 조성과 산림 관리 등을 맡는 녹지직은 2명에서 12명으로 확대된다. 도시철도 2호선 개통 준비를 위한 시설직도 35명에서 65명으로 늘어나며, 재난 대응 강화를 위한 방재안전직도 6명에서 11명으로 확대된다.

광주시는 '광주다움 통합돌봄' 등 정책 성과로 지난해 대통령상 7관왕을 기록했다. 2023년 '누구나 돌봄 시스템'으로 시작한 통합돌봄은 공동체 돌봄과 의료 돌봄까지 확장됐으며, 보건복지부는 올해 3월부터 전국 시행에 들어간다.

강기정 시장은 "통합은 곧 일자리"라며 "선도 정책으로 늘어난 행정 수요가 새로운 일자리 창출로 이어지고 있다"고 말했다.





