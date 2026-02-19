“LIG넥스원, 수출·자회사 성장으로 실적 개선 전망”[클릭 e종목]

투자의견 매수

목표주가 70만원 상향

키움증권은 19일 LIG넥스원 LIG넥스원 079550 | 코스피 증권정보 현재가 460,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 455,500 2026.02.19 개장전(20분지연) 관련기사 KAI, LIG넥스원·한화에어로스페이스와 KF-21·FA-50 수출 협력 강화LIG넥스원, 한화에어로스페이스와 1132억 규모 공급 계약[클릭 e종목]"LIG넥스원, 2029년까지 생산설비 확충" 전 종목 시세 보기 close 에 대해 투자의견 매수 의견을 유지하고 목표주가를 70만원으로 상향했다.

이한결 키움증권 연구원은 "LIG 넥스원의 네트워크를 활용한 중동지역 마케팅을 시작으로 올해 중으로 추가 계약 여부에 따라 자회사 고스트로보틱스의 흑자전환이 가능해질 것"이라며 이같이 밝혔다.

LIG넥스원의 지난해 4분기 영업이익은 421억원을 달성하며 '어닝 쇼크'를 시현했다. 매출액은 1조4048억원으로 전년 대비 20.3% 증가했으나 영업이익은 31.8% 줄었다. 다만 일회성 영향이 강한 것으로 나타났다. 이 연구원은 "비용 측면에서 자회사인 고스트로보틱스의 영업손실 약 96억원과 신규 수주 확대에 따른 일회성 손실충당금 약 500억원이 반영됐다"고 설명했다.

올해 실적에 대해 지난해 대비 16.9% 증가한 매출액 5조356억원, 30.5% 상승한 4213억원을 전망했다. 특히 내년 이후 수출 비중이 30% 수준까지 확대될 것으로 전망하며 수출 사업에 대한 기대감을 보였다. 그는 "올해부터 UAE 향 천궁Ⅱ 사업의 양산 납품이 본격화되고 사우디, 이라크 사업의 매출 인식도 늘어나며 수출 매출 성장이 전사 실적 개선에 기여할 것으로 전망한다"며 "올해 수출 매출 1조2000억원, 매출 비중은 23.9%로 전년 대비 2.5%포인트 확대될 것으로 기대한다"고 말했다.

자회사 고스트로보틱스의 경우 지난해 매출 160억원, 영업손실 430억원을 기록했음에도 불구하고 흑자 전환을 예상했다. 이 연구원은 "올해는 Vision 60 모델의 양산 납품 계약 체결에 힘입어 매출 성장과 흑자 전환이 가시화되는 시점으로 판단한다"며 "지난해 말 해외 국가와 100대 이상의 Vision 60 공급 계약 체결에 성공했다"고 분석했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



