마포구, '부동장·부팀장' 직무호칭 도입…책임행정 강화

서울 마포구(구청장 박강수)가 동(洞) 주무팀장에게 '부동장' 직무호칭을, 전 부서 무보직 6급 공무원에게 '부팀장' 대외직명을 부여하는 제도를 도입했다고 19일 밝혔다.

마포구청 종합민원실을 방문한 박강수 마포구청장. 마포구 제공.

구는 지난 2일부터 동주민센터 주무팀장(행정지원팀장)에게 부동장 직무호칭을 부여했다. 동장 사고·부재 시 직무대리 권한을 갖는 주무팀장의 역할과 권한을 명확히 하기 위한 취지다.

다만 법정 직위 신설이나 별도 보직이 아닌 내부 통용 호칭인 만큼 외부에 직위가 신설된 것으로 오인되지 않도록 유의해 운영하고, 공식 문서나 대외행사에서는 기존 직위명을 그대로 사용한다.

또한 구는 ‘서울특별시 마포구 실무공무원 대외직명제 운영 규정’ 개정을 통해 본청·보건소·동 소속 무보직 6급 공무원에게 부팀장 대외직명을 지정할 계획이다. 부팀장 직명은 부동장과 달리 내부 기안문·시행문·명함 등 규정이 정하는 범위 내에서 대외적으로도 사용할 수 있다.

그간 직위명이 없는 6급 이하 직원에게 일괄 적용해온 '주무관' 대외직명을 개선해 무보직 6급의 역할과 책임을 보다 명확히 하고 직원 사기를 높인다는 방침이다.

박강수 마포구청장은 "이번 직무호칭 및 대외직명 운영은 직위 신설이 아닌, 직원의 역할을 보다 명확히 하고 책임행정을 강화하기 위한 제도적 장치"라며 "이를 바탕으로 구민에게 더욱 신뢰받는 행정을 구현하겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



