본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

성남시, '구인·구직자 만남의 날' 25일 수정구청서 개최

이종구기자

입력2026.02.19 07:36

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

현장 면접으로 즉시 채용 기회
12개 기업 55명 모집

경기 성남시(시장 신상진)는 시민의 취업을 지원하고 지역 기업의 인력난 해소를 위해 오는 25일 오후 2시부터 4시까지 수정구청 1층 대회의실에서 '구인·구직자 만남의 날' 행사를 연다.

성남시 2월 '구인구직자 만남의 날' 행사 홍보 포스터. 성남시 제공

성남시 2월 '구인구직자 만남의 날' 행사 홍보 포스터. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 행사에는 12개 기업이 참여해 다양한 직종을 대상으로 구직자와 1대1 현장 면접을 진행하며, 총 55명을 채용할 예정이다.


참여 기업과 채용 직종은 △㈜현대에쓰앤에쓰(생산) △㈜케어마스터(객실관리, 미화) △노무법인 더보상 법률원(영업) △프리미안데이케어(요양보호사) △하이머시닝㈜(MCT 가공·조작) △㈜아람인테크(조리원) △케이엔자산관리㈜(보안) △공정노무법인(법률사무원 외근) △㈜대원버스(승무사원) △이엠플러스(생산, 자재관리) △파네트리(판매, 생산) △분당센트럴요양병원(조리)이다.

구직자는 이력서 등 구비서류를 지참해 행사 당일 현장을 방문하면 희망 기업의 부스에서 순서에 따라 면접에 참여할 수 있다.


시는 현장 면접과 함께 1대1 취업 컨설팅, 지문 적성 검사, 이력서 사진 무료 촬영 등 다양한 부대행사도 운영해 구직자의 취업 준비를 지원할 계획이다.


참여 방법과 자세한 사항은 성남시일자리센터 또는 성남시일자리센터 누리집을 통해 확인할 수 있다.




성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구독 취소' 행렬 집 오자마자 아빠 휴대폰부터 손댄다…2030의 '구... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

금메달 레이스만큼 뜨거운 '환호'…경기 난입한 깜짝 주자의 정체

"나 빼고 전부 연봉 4000만원 넘는다고?"…평균의 함정

"하루 뒤면 12억 사라진다"…서울 강북 로또 1등 미수령

설 연휴는 끝났지만…최장 9일 연휴, 여러 차례 온다

중국인 가이드·내부 직원 '티켓 사기' 터진 루브르 "통계적으로 불가피한 일"

엔비디아, 현대차, 알테오젠…잘나가는 기업은 '이것'했다

장동혁 "李대통령 굳이 안 만나도 될 듯…SNS로 반박"

새로운 이슈 보기