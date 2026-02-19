경기도, 광명 등 4곳서 '통합돌봄도시' 추진…올 상반기 구축

경기도가 화성·광명·안성시와 양평군을 '통합돌봄도시'로 선정해 의료-요양-주거 연계 5대 인프라를 올해 상반기 중 구축한다.

이번 사업은 오는 3월 '의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률' 시행에 앞서 각 지역의 인구 구조와 특성에 맞춘 '경기형 통합돌봄 모델'을 구축하기 위한 조치다.

경기도는 이 사업에 도비와 시군비 등 총 64억원을 투입한다.

'의료·요양 등 지역 돌봄의 통합지원에 관한 법률'은 노인·장애인 등 돌봄이 필요한 사람이 살던 곳에서 필요한 서비스를 받을 수 있도록 묶어서 지원하는 제도다.

예를 들어 노쇠, 장애, 질병, 사고 등으로 일상생활이 힘든 사람이 병원이나 시설에 가지 않고도 원래 살던 집과 동네에서 의료·요양·돌봄을 통합적으로 받도록 하자는 것이다.

경기도는 이 같은 통합 돌봄체계 구축을 위해 통합돌봄도시에서 5대 인프라를 제공할 계획이다.

5대 인프라는 ▲우리동네 방문돌봄주치의 ▲간호요양 원스톱패키지 ▲일상복귀 돌봄집 ▲일상복귀 치료스테이션 ▲AIP·Aging In Place 코디네이터 등이다.

우리동네 방문돌봄주치의는 거동이 불편해 병원을 찾기 힘든 환자를 위해 동네병원의 의사와 간호사, 사회복지사, 물리치료사, 치위생사가 팀을 이뤄 직접 집으로 찾아가 진료하고 건강을 관리하는 사업이다.

간호요양 원스톱패키지는 방문간호와 방문요양을 따로 신청할 필요 없이 한 기관에서 필요한 서비스를 묶어 한꺼번에 제공하게 된다.

경기도가 추진하는 통합돌봄도시 그래픽 AD 원본보기 아이콘

일상복귀 돌봄집은 사고나 질병으로 수술 후 퇴원했지만 당장 집에서 혼자 지내기 어려운 분들이 일정 기간 머물며 일상복귀 적응훈련을 받는 '병원과 집 사이'의 안심 주거 공간에서 하도록 지원한다.

일상복귀 치료스테이션은 큰 병원에서 퇴원한 환자가 집 근처 지역 병원에서 최대 3개월간 집중적인 물리치료나 재활 서비스로 안정적인 회복을 돕는 사업이다.

AIP·Aging In Place 코디네이터는 돌봄이 필요한 사람을 직접 찾아내고 개인별 상황에 딱 맞는 복지·의료 서비스를 맞춤형으로 설계하고 끝까지 챙겨주는 전담 매니저다.

앞서 경기도는 지난 1월15일부터 30일까지 공모를 통해 4개 시군을 선정했다.

금철완 경기도 복지국장은 "이번 통합돌봄도시 사업은 단순히 서비스를 제공하는 것을 넘어 새 정부의 국정과제인 '지금 사는 곳에서 누리는 통합돌봄'을 가장 성공적으로 정착시키는 동력이 될 것"이라며 "도와 시군이 하나 된 엔진이 되어 도민이 어디서든 체감할 수 있는 실질적인 복지 혁신을 실현하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



