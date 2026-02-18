설연휴 마지막날 귀경길 일부 정체…부산→서울 '5시간'

울산 4시간40분·대구 4시간

설 연휴 마지막 날인 18일 오후 서울로 향하는 고속도로 곳곳에서 정체가 나타나고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 기준 각 도시 요금소에서 서울 요금소까지 걸리는 최대 예상 시간은 부산 5시간, 울산 4시간 40분, 대구 4시간, 광주 3시간 40분, 강릉 2시간 40분, 대전 2시간 20분이다.

서울에서 각 도시까지는 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 40분, 대전 1시간 40분이다.

경부고속도로 서울 방향은 입장거봉포도 휴게소 부근~안성 부근 4㎞ 구간이 오후 4시38분께부터 차량 증가로 정체가 발생하고 있다.

서해안고속도로 서울 방향은 줄포 부근~부안 부근 3㎞ 구간에서 차량이 정체 중이다.

중부내륙고속도로 양평 방향은 창녕 부근~현풍 분기점 부근 3㎞ 구간과 문경2터널 부근~문경새재터널 2㎞ 구간 일대, 문경 휴게소~진남터널 부근 5㎞ 구간에서 차량이 서다 가다를 반복하고 있다.

이 밖에 귀경 방향 고속도로 일부 구간에서 차량이 시속 40~80㎞로 느리게 가고 있지만, 대체로 원활한 흐름을 보이고 있다. 귀성 방향은 대부분 막힘 없이 차량이 이동 중이다.

공사는 귀경 방향 정체가 오후 11시부터 자정께 해소될 것으로 보고 있다. 귀성 방향은 대체로 원활할 것으로 나타났다.

공사에 따르면 이날 전국의 총 교통량 추산치는 485만대다. 설 당일이었던 전날(615만대)보다 100만대 이상 적다. 이중 35만대가 수도권에서 지방, 49만대는 지방에서 수도권으로 움직일 것으로 분석됐다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>