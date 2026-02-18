경기도, 통상·전시 예산 257억원 투입…전방위 수출지원

경기도가 올해 도내 기업의 대외 통상 및 전시 사업에 총 257억원을 지원한다. 전년에 비해 48억원이 늘었다.

경기도는 먼저 미국 관세 부과로 대미 수출 타격이 예상되는 자동차·반도체·의약품·철강 등 주요 산업군을 대상으로 기업당 최대 5000만원을 지원한다.

주요 지원사항은 ▲시장조사 및 수출 컨설팅 ▲해외전시회 참가 등 해외 마케팅 ▲인증 취득 및 물류비 지원 등이다. 경기도는 이들 6개 필수 세부 사업을 하나로 묶어 '원스톱(One-stop)' 형태로 지원한다.

경기도는 글로벌 보호무역주의 기조 강화에 대응해 자유무역협정(FTA) 및 통상 지원사업도 강화한다.

유럽의 탄소국경조정제도(CBAM)에 대비해 기존의 탄소 배출량 산정 컨설팅을 확대한다. 또 자동차·부품 및 전기전자·반도체 분야 대미 통상환경조사단을 올해도 파견한다.

잠재력이 높은 글로벌 사우스(신흥 개발도상국) 지역에 전기전자·기계 중심의 제조업 분야 통상환경조사단도 보낸다. 파견단은 현지 시장 조사와 신규 공급망 발굴을 추진한다.

경기도는 미국·유럽의 화장품 규제(MoCRA, CPNP), 할랄 인증 등 주요 비관세장벽 해소를 위한 맞춤형 컨설팅과 FTA 활용 상담·컨설팅도 진행한다.

특히 올해 발효가 예상되는 중동(UAE, GCC) 등 FTA에 선제적으로 대응, 도내 기업이 신규 시장에서 가격 경쟁력을 조기에 확보할 수 있도록 집중 지원할 계획이다.

경기도는 특정국 중심의 수출구조 개선을 위해 신흥 개발도상국을 중심으로 시장 다변화 전략을 강화한다.

통상촉진단과 수출상담회의 경우 글로벌 소비 트렌드, 기업 수요 등을 종합적으로 반영해 전략 특화 품목 중심으로 상담 품목을 재편한다.대상 지역은 남미, 중앙아시아, 호주 등 수출 동력이 풍부한 지역으로 현지 맞춤형 마케팅을 전개한다.

경기도는 경기비즈니스센터(GBC)를 기반으로 글로벌 통상환경과 현지 수요 등을 종합적으로 분석해 유망품목 중심의 맞춤형 마케팅 전략을 수립하는 등 해외시장 진출 지원을 강화한다.

특히 GBC 운영 관리를 위한 디지털 플랫폼인 'gbcprime'의 기능을 고도화해 해외 바이어 발굴부터 사후관리까지 원스톱으로 이어지는 온라인 수출지원 체계를 구축한다.

박근균 경기도 국제협력국장은 "경기도는 지난해 역대 최고치인 1,776억 달러의 수출을 기록하며 전국 광역지자체 1위(전국 비중 25%) 자리를 굳건히 지켰다"며 "올해도 도내 수출 중소기업들이 흔들림 없이 해외 시장 판로를 넓혀나갈 수 있도록 가용한 정책 수단을 총동원해 지원하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



