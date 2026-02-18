수원페이 인센티브 3월 '오후 3시'부터 지급…금융기관 전산작업 때문

경기 수원시가 3월 '수원페이' 인센티브를 오는 3월1일 오후 3시부터 지급한다.

수원페이 인센티브 지급 시작 시각은 매달 1일 오전 9시였지만, 3월1일은 금융기관 전산 작업으로 인해 오후 3시로 늦춰진다. 4월부터는 다시 1일 오전 9시로 전환된다.

인센티브는 예산이 소진될 때까지 지급된다. 1인당 충전 한도는 50만원이다. 인센티브는 10%다. 50만원을 충전하면 인센티브 5만원을 받을 수 있다.

3월 수원페이 인센티브의 지급 시간이 오후 3시로 늦춰진다.

1인당 수원페이 보유 한도는 100만원이다. 잔액을 소비해야 여유분만큼 충전할 수 있다.

수원페이는 경기지역화폐 앱이나 오프라인 충전소에서 충전할 수 있다. 오프라인 충전소는 공휴일에는 운영하지 않으므로 유의해야 한다.

오프라인 충전소 목록은 수원시 홈페이지(www.suwon.go.kr)에서 '수원시 지역화폐'를 검색해 공지사항 게시판에서 확인할 수 있다.





