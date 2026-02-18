▲류창하(향년 100세)씨 별세, 우애순씨 배우자상, 류태한·철한(BGF리테일 경영지원부문장)·한숙·한규·한기·귀남씨 부친상 = 17일, 서안동농협 장례식장 203호, 발인 20일 오전 8시
[부고]류철한(BGF리테일 경영지원부문장)씨 부친상
2026년 02월 18일(수)
