경기도교육청, ‘IB 교육’ 일반 학교로 전면 확산…수업·평가 혁신 본격화

경기도교육청(교육감 임태희)은 지난 3년 동안 추진한 국제바칼로레아(IB) 교육의 성과를 공교육 전반으로 확산하기 위해 'IB 교육 일반화 정책'을 본격 추진한다.

학교 유형이나 지역 여건에 관계없이 'IB 교육'의 수업·평가 원리를 교실 안에 구현하고, 경기 미래형 교수학습을 학교 현장에서 보편적으로 실천할 수 있도록 지원하기 위함이다.

도교육청은 이를 위해 ▲교육공동체 역량 강화 ▲연구·실천 네트워크 구축 ▲성과 공유 및 확산으로 이뤄진 'IB 교육' 일반화 체계를 마련하고 다양한 노력을 기울이기로 했다.

특히 'IB 전문교원'과 'IB 월드스쿨(인증학교)'를 핵심 실행 기반으로 삼아 'IB 교육'의 일반화에 나선다.

도교육청은 지난 10일 3차에 걸친 집중 연수 운영으로 75명의 IB 국제공인 전문강사(FPD)'를 양성했다. 또한 대학 연계 과정 운영으로 86명의 'IB 교육전문가(IBEC)'를 추가 배출해 총 460여 명의 'IB 전문교원'을 확보함으로써 현장 주도형 지원체계를 구축했다.

이들은 앞으로 'IB 교육 연구공동체'의 핵심 주역으로 역할을 담당하게 된다. 'IB 교육'을 운영하지 않는 학교의 교원과 협력하며 'IB 수업·평가'를 일반 수업에 적용하고, 미래형 교수학습을 학교 현장 전반으로 확산할 수 있도록 지원할 예정이다.

도교육청은 올해 2월 연천왕산초를 포함해 모두 30교의 'IB 월드스쿨' 인증을 완료함으로써 지역별 'IB 수업·평가' 사례 공유를 위한 거점을 마련했다. 이들 학교는 수업 공개와 사례 나눔을 통해 'IB 수업·평가'의 실제 운영 상황을 공유하고, 초·중·고 교육과정과 연계해 지역 중심의 'IB 교육' 확산에 중추적인 역할을 담당하게 된다.

도교육청은 'IB 월드스쿨'의 내실 있는 IB 수업·평가 실천을 지원하고, 'IB 전문교원'과 'IB 월드스쿨'을 중심으로 ▲지역별 연구공동체 운영 확대 ▲수업·평가 실천 사례 축적·공유를 통한 'IB 교육' 일반화를 단계적으로 추진할 계획이다. 이를 통해 'IB 교육'이 공교육 전체의 수업과 평가 문화를 근본적으로 변화시키는 동력이 될 수 있도록 정책적 지원을 지속해 나갈 방침이다.





