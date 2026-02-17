본문 바로가기
남서울대 설립자 이재식 이사장, 노환으로 별세

염다연기자

입력2026.02.17 17:53

이재식 남서울대학교 이사장이 17일 노환으로 별세했다. 향년 92세.

1934년 전북 장수에서 태어난 고인은 한양대 공과대학을 졸업한 뒤 국책연구소 연구원을 거쳐 근로 청소년과 만학도를 위한 야학 '희망원'을 시작으로 문해교육의 요람인 '수도학원'을 설립했다.


이후 1994년 기독교 정신을 바탕으로 남서울대학교를 설립해 중부권을 대표하는 사학으로 성장시켰다.

고인은 문해교육과 평생교육 발전에 헌신한 공로로 서울교육상, 한국문해교육상 등을 수상했다. 2004년에는 대한민국 국민훈장 목련장을 받았다.


유족으로는 장남 이윤석 남서울대 부총장, 차남 이형석 재미사업가, 딸 이희승 사회복지 시설운영자가 있다.


빈소는 서울삼성병원 장례식장 17호실, 발인은 20일 오전 6시 30분.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
