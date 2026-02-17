경기도, 기후위성 2·3호기 올해와 내년 발사…온실가스 배출 측정

경기도가 발사한 '경기기후위성 1호기(GYEONGGISat-1)'가 성공적으로 궤도에 안착한 가운데 올 하반기 2호기를 발사한다.

경기도는 지난해 11월 미국 반덴버그 우주군 기지에서 스페이스X 로켓에 실려 경기기후위성 1호기를 발사했다. 1호기는 현재 지구 저궤도에서 순조롭게 운항하며 자세제어 분석, 카메라 시운전 및 데이터 송·수신을 성공적으로 수행하고 있다. 올 상반기 본 촬영을 시작해 경기도 전역에 대한 영상 데이터 수집을 시작한다.

경기도는 3년간 도시, 농지, 산림 등 토지피복변화를 탐지하고, 재난재해 정밀 모니터링 등 역할을 수행하는 1호기 자료를 '경기기후플랫폼'을 통해 도민에 공개할 계획이다.

경기도는 경기도서관 1층에 마련된 모니터를 통해 1호기의 실시간 위치와 경기도 상공 통과 예정 시각, 위성이 촬영한 결과물 일부를 공개한다.

경기도는 올해 하반기 2호기(GYEONGGISat-2A)와 내년 상반기 3호기(GYEONGGISat-2B)를 발사한다.

2·3호기에는 메탄(CH4) 농도를 측정하는 정밀 센서가 탑재된다. 이를 통해 도내 산업단지 등 특정 지점의 온실가스 배출량을 파악할 수 있다. 경기도는 이 데이터를 기반으로 '경기도 온실가스 관측 지도'를 구축해 경기기후플랫폼에 공개한다.

경기도는 기후위기 대응과 기후위성에 대한 도민의 관심을 높이기 위해 올해 상반기 2호기 위성체 내부에 도민의 이름을 새기는 '도민 이름 각인 이벤트'를 다시 한번 개최한다.

김동연 경기도지사는 "기후위성은 경기도가 가장 적극적으로 기후위기에 대응하고 있다는 증거이자 상징이며, 우주항공산업을 비롯해 경기도에 있는 수많은 관련 산업과의 시너지 효과도 크다"면서 "경기기후위성이 기후위기 대응은 물론 도민들의 생활에도 도움이 될 수 있도록 적극 활용하겠다"고 말했다.





