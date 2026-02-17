"일용직 전전해요"…하루 5000만원 벌던 개그맨 충격 근황

아토피·대인기피증까지 겹쳐

"사기·투자 실패로 전 재산 잃어"

개그맨 김대범이 방송가에서 모습을 보이지 않았던 사연을 전했다. 김대범은 KBS 개그콘서트의 황금기를 누리며 '대빡이'로 많은 사랑을 받았지만, 아토피와 대인기피증까지 겹치며 2년 넘게 은둔 생활을 이어오고 있다.

지난 16일 유튜브 채널 '특종세상 - 그때 그 사람'에 공개된 영상에서 김대범은 현재까지도 이어지고 있는 건강상의 어려움과 개인적인 시련들을 솔직하게 털어놨다. 해당 영상은 2024년 8월에 방송된 내용이다.

영상 속 김대범은 집 안의 모든 실내등을 켠 채 밤을 지새우고 있었다. 불을 끄면 극심한 공포가 밀려오기 때문이다. 불안의 발달은 고통스러운 아토피로, 가려움을 참지 못해 온몸이 상처로 뒤덮였고 대인기피증까지 겹쳤다.

그는 "몸은 피곤한데 자려고 하면 공포심이 졸음을 이긴다"며 공황장애 진단을 받은 내막도 공개했다. 주행 중 갑작스러운 공포를 느껴 병원을 찾았고, 이후 2년여간 방송 활동을 멈춘 채 고통의 시간을 통과했다.

과거 '마빡이' 코너로 신드롬을 일으킨 김대범은 시절도 소개했다. 동기 유세윤과 선배 이수근을 제치고 신인상을 거머쥐었던 그는 "하루에 광고비와 행사비로 5000만원이 입금된 적도 있었다"고 회상했다.

하지만 성공 이후 연이은 불행이 그를 덮쳤다. 인기 개그맨을 노린 사기 피해를 당했고, 주식 투자 실패로 전 재산을 잃게 됐다.

절망에 빠진 김대범은 술에 의존하며 일용직 노동과 호객 행위로 생계를 유지해야 했다. 자신의 얼굴이 그려진 전단지를 나눠주면서도 사람들이 알아보지 못하는 현실을 마주하며 큰 상실감을 느꼈다고 토로했다.

가족사의 아픔도 그의 고통을 더했다. 김대범의 어머니는 3년 전부터 치매와 하반신 마비 증상을 앓고 있으며, 현재 아들을 초등학생으로 기억하고 있는 상태다. 김대범은 공황장애로 힘들었던 시기에도 어머니의 전화를 모두 받아주며 버텨냈다고 말했다.

이런 어려운 시기에 선배 개그맨 박준형이 큰 도움이 됐다. 김대범은 일이 없어 방황하던 자신에게 먼저 손을 내밀어준 박준형을 '인생의 은인'이라고 표현했다. 박준형 역시 "네가 하고 싶은 개그를 계속했으면 좋겠다"며 후배에게 따뜻한 응원을 보냈다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



