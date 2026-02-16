[내일날씨]설날 아침 영하 추위, 오후엔 풀려…"세배 갈 땐 따뜻하게 낮엔 가볍게"

설날인 17일 아침에는 기온이 낮아 춥겠으나 오후부터 점차 추위가 누그러지겠다. 외출 시 아침에는 따뜻하게, 낮에는 가볍게 입는 게 좋겠다.

이날 아침 최저기온은 -7~3도, 낮 최고기온은 4~13도로 예보됐다.

아침에는 전국 대부분 지역에서 0도 이하가 되겠다. 바람까지 불어 체감온도는 더 낮겠다.

경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15도 이상 벌어지는 곳이 있겠으니 건강관리에 유의해야겠다.

설 명절연휴를 앞둔 지난 13일 서울역에서 귀성객이 일 때문에 귀성길에 함께 하지 못한 아빠와 아쉬운 인사를 하고 있다.

중부지방과 경상권, 제주는 대체로 흐리다가 차차 맑아지겠고 전라권은 구름이 많겠다.

제주 동부 지역에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0~3.5ｍ, 서해·남해 0.5~2.5ｍ로 예상된다.





