본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[내일날씨]설날 아침 영하 추위, 오후엔 풀려…"세배 갈 땐 따뜻하게 낮엔 가볍게"

최서윤기자

입력2026.02.16 20:13

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

설날인 17일 아침에는 기온이 낮아 춥겠으나 오후부터 점차 추위가 누그러지겠다. 외출 시 아침에는 따뜻하게, 낮에는 가볍게 입는 게 좋겠다.


이날 아침 최저기온은 -7~3도, 낮 최고기온은 4~13도로 예보됐다.

아침에는 전국 대부분 지역에서 0도 이하가 되겠다. 바람까지 불어 체감온도는 더 낮겠다.


경상권 내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15도 이상 벌어지는 곳이 있겠으니 건강관리에 유의해야겠다.


설 명절연휴를 앞둔 지난 13일 서울역에서 귀성객이 일 때문에 귀성길에 함께 하지 못한 아빠와 아쉬운 인사를 하고 있다. 윤동주 기자

설 명절연휴를 앞둔 지난 13일 서울역에서 귀성객이 일 때문에 귀성길에 함께 하지 못한 아빠와 아쉬운 인사를 하고 있다. 윤동주 기자

AD
원본보기 아이콘

중부지방과 경상권, 제주는 대체로 흐리다가 차차 맑아지겠고 전라권은 구름이 많겠다.

제주 동부 지역에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.


바다 물결은 동해 앞바다에서 0.5~2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5~2.0ｍ로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 1.0~3.5ｍ, 서해·남해 0.5~2.5ｍ로 예상된다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

“로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 숨은 ‘판매점 상생’ 고차방정식 “로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그냥 하는 거지"…金 최가온 마음 다잡게한 김연아 어록은

日오사카 도톤보리 흉기 난동…10대 1명 사망·2명 부상

英 총리 관저 '실세' 고양이 래리, 공식 임명 15주년 맞아

"이것 모르고 한국 갔다가 벌금 500만원"…대만서 퍼진 경고

"AI·음란물 막겠다"…어린이 강력 보호 나선 영국

충주맨 떠나자 구독자 18만명 이탈…"이 정도일 줄 몰랐다"

"어, 우리 매장 옷인데"…훔친 옷 중고거래 하려다 붙잡힌 30대

새로운 이슈 보기