서울시청, 시민 위한 공간 변모하자…연휴 이틀동안 4650명 몰려

체력장 체험 팝업 열리고

서울갤러리서 각종 이벤트

오 시장 "체험 공간 늘릴것"

서울시는 최근 새롭게 개관한 시청 지하 문화공간 '내 친구 서울, 서울갤러리(이하 서울갤러리)'에 설 연휴 첫날과 이튿날 총 4650명이 방문했다고 16일 밝혔다.

오세훈 서울시장이 16일 서울시청 1층 로비에서 열리고 있는 '설맞이 서울체력장 팝업'을 둘러보고 있다. 서울시 제공 AD 원본보기 아이콘

오세훈 서울시장은 이날 시청 1층 로비에서 열리고 있는 설맞이 서울체력장 파업과 서울갤러리 현장을 둘러보고 시민들과 새해 인사를 나눴다.

오 시장은 서울체력장 팝업을 찾아 명절 연휴에도 근무 중인 직원들을 격려하고, 시민들이 각자 신체 여건에 맞게 체력장 체험을 안전하게 할 수 있게끔 지원해줄 것을 당부했다.

서울체력장 팝업은 설 당일을 포함해 오는 18일 오후 5시까지 운영된다. 사전 예약은 모두 마감됐으나 오전과 오후, 하루 총 90명 선착순으로 현장에서 등록해 체험할 수 있다. 체력 측정을 완료한 시민에게는 손목닥터9988 특별 포인트 3000포인트가 지급된다.

오세훈 서울시장이 16일 서울시청 지하 1층 새롭게 문을 연 '서울갤러리'를 둘러보고 있다. 서울시 제공 원본보기 아이콘

아울러 오 시장은 지하1층 서울갤러리로 이동해 전시관을 둘러보고 방문객 반응을 청취했다.

지난 14일부터 15일까지 연휴 양일간 총 4650명이 방문한 서울갤러리는 설 당일을 제외한 오는 18일 오후 8시까지 소규모 공연과 소망나무 메시지 인증샷 및 굿즈 이벤트 등 다양한 행사가 진행된다.

오 시장은 "앞으로도 서울의 정책을 피부로 느끼고 체험할 수 있는 공간을 계속 늘려가겠다"고 말했다.

서울갤러리는 개관 10일 만인 이달 15일 누적 방문객 3만명을 넘었다. 시는 서울을 대표하는 복합문화공간이자 명소로 서울갤러리를 운영한다는 계획이다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr



