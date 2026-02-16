"저녁 먹고 출발하세요"…귀성 정체 오후 6시 해소, 내일 귀경은 오전 10시 피크

설 전날 서울→부산 4시간40분

설날을 하루 앞둔 16일 오후 귀성·귀경행렬이 이어지며 고속도로 일부에서 정체를 빚고 있다.

한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 기준 승용차로 서울 요금소를 출발해 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 4시간 40분, 울산 4시간 20분, 목포·대구 3시간 40분, 광주 3시간 30분, 강릉 3시간 등이다.

반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 4시간 40분, 울산 4시간 20분, 목포 4시간 10분, 광주 3시간 50분, 대구 3시간 40분, 강릉 3시간 30분 등이다.

경부선 집중 정체…귀성 방향 오후 5~6시께 숨통

정체는 주로 경부고속도로에 집중됐다. 경부고속도로 부산 방향은 옥산분기점~남이분기점 13㎞, 남청주 부근~죽암휴게소 부근 2㎞, 양산분기점 부근~양산분기점 1㎞ 구간에서 정체가 이어지고 있다.

경부고속도로 서울 방향은 기흥 부근~수원 3㎞, 양재 부근~반포 7㎞에서 차량이 속도를 내지 못하고 있다.

영동고속도로 인천 방향은 월곶분기점~월곶분기점 부근 2㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다. 서해안고속도로 목포 방향은 안산분기점~순산터널 부근 2㎞에서 차량이 천천히 움직이고 있다.

도로공사는 귀성 방향 정체는 오후 5~6시께, 귀경 방향은 오후 10~11시께 해소될 것으로 내다봤다. 이날 전국 교통량은 505만대가량으로 전망된다. 이 중 수도권에서 지방으로 41만대, 지방에서 수도권으로 41만대가 이동할 것으로 공사는 예상했다.

내일 귀경길 연휴 중 가장 혼잡…오전 10시 정점, 저녁 8시까지

강원 산간과 동해안에 대설특보가 내려진 가운데 많은 눈이 내린 16일 강릉시 성산면 옛 영동고속도로 대관령 구간에서 제설차가 바쁘게 눈을 치우고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

티맵모빌리티와 SK텔레콤 예측에 따르면 설날인 17일이 이번 연휴 기간 중 가장 혼잡한 날이 될 전망이다. 오전 7시부터 혼잡도가 올라가기 시작해 오전 10시에 정점을 찍은 뒤 오후 8시까지 정체 흐름이 이어질 것으로 보인다. 귀성 차량이 나흘에 걸쳐 분산된 반면 귀경 차량은 17~18일 이틀에 집중되기 때문이다.

설 연휴 기간 고속도로 통행료는 15일 0시부터 18일 24시까지 4일간 전면 면제된다. 면제 기간에 잠시라도 고속도로를 이용하는 모든 차량이 대상이다.

한편 이날 강원 영동과 산지를 중심으로 많은 눈이 내려 도로 당국이 제설에 나섰다. 기상청에 따르면 이날 오전 3시부터 오후 4시까지 주요 지점 적설량은 고성 현내 16㎝를 비롯해 미시령터널 12㎝, 강릉 성산 11.7㎝, 양양 면옥치 9.1㎝ 등을 기록했다. 이 밖에도 삼척 하월산(8㎝), 속초 설악동(7.3㎝), 정선 백복령(5.9㎝) 등 곳곳에 눈이 쌓였다.

오전 중 강릉, 속초, 고성 평지와 강원 산지 전역에 내려졌던 대설주의보는 오후가 되면서 모두 해제됐다. 당국은 눈이 내린 구간을 중심으로 제설 작업을 벌이고 귀성객들에게 빙판길 안전운전을 당부했다.





