日 지난해 성장률 1.1%로 27년 만에 한국 앞서

일본의 지난해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 1.1%를 기록하며 27년 만에 한국(1.0%)에 앞섰다.

일본 내각부가 16일 발표한 GDP 속보치를 보면 지난해 일본의 실질 기준 GDP 성장률은 1.1%로, 3년 만의 최고치다. 일본의 경제 성장률은 2021년 3.6%에서 2022년 1.3%, 2023년 0.7%, 2024년 －0.2%로 우하향하다 지난해 반등했다. 명목 GDP는 662조8000억엔(약 6253조원)으로 전년보다 4.5% 증가했다. 일본의 경제 성장률은 2023년 속보치에서 한국을 웃돌았으나 확정치에서는 다시 낮아진 바 있다.

한국은행이 최근 발표한 한국의 지난해 실질 GDP 성장률(속보치)은 1.0%였다. 한국 경제가 외환위기로 마이너스 성장을 기록한 1998년(－4.9%) 이후 27년 만에 일본의 성장률이 한국을 앞섰다.

세계 주요 기관의 내년 전망치는 한국의 성장률이 일본을 다시 앞설 것으로 제시되고 있다. 경제협력개발기구(OECD)가 지난해 12월 발표한 경제전망 보고서에 따르면 일본의 경제성장률은 작년 1.1%에서 내년 0.5%로 내려갈 것으로 예상됐지만 한국은 작년 1.0%에서 2.2%로 상승할 것으로 전망됐다. 지난해 일본의 분기별 실질 GDP 성장률(전 분기 대비, 계절조정)을 보면 1분기 0.3%, 2분기 0.5%를 각각 기록한 뒤 3분기에는 －0.7%로 역성장했다가 4분기에 0.1%로 반등했다.





