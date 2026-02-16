본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

日 지난해 성장률 1.1%로 27년 만에 한국 앞서

오규민기자

입력2026.02.16 10:46

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본의 지난해 실질 국내총생산(GDP) 성장률이 1.1%를 기록하며 27년 만에 한국(1.0%)에 앞섰다.


일본 내각부가 16일 발표한 GDP 속보치를 보면 지난해 일본의 실질 기준 GDP 성장률은 1.1%로, 3년 만의 최고치다. 일본의 경제 성장률은 2021년 3.6%에서 2022년 1.3%, 2023년 0.7%, 2024년 －0.2%로 우하향하다 지난해 반등했다. 명목 GDP는 662조8000억엔(약 6253조원)으로 전년보다 4.5% 증가했다. 일본의 경제 성장률은 2023년 속보치에서 한국을 웃돌았으나 확정치에서는 다시 낮아진 바 있다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한국은행이 최근 발표한 한국의 지난해 실질 GDP 성장률(속보치)은 1.0%였다. 한국 경제가 외환위기로 마이너스 성장을 기록한 1998년(－4.9%) 이후 27년 만에 일본의 성장률이 한국을 앞섰다.

세계 주요 기관의 내년 전망치는 한국의 성장률이 일본을 다시 앞설 것으로 제시되고 있다. 경제협력개발기구(OECD)가 지난해 12월 발표한 경제전망 보고서에 따르면 일본의 경제성장률은 작년 1.1%에서 내년 0.5%로 내려갈 것으로 예상됐지만 한국은 작년 1.0%에서 2.2%로 상승할 것으로 전망됐다. 지난해 일본의 분기별 실질 GDP 성장률(전 분기 대비, 계절조정)을 보면 1분기 0.3%, 2분기 0.5%를 각각 기록한 뒤 3분기에는 －0.7%로 역성장했다가 4분기에 0.1%로 반등했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'로 한국 꼽은 중국인들 "이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"몽골 아기 블러셔"…잊을 만하면 터지는 K뷰티 인종차별 논란

"완전 팬 됐어요" 이부진과 카톡 나눈 학부모 내용 공개…"경솔했다" 지적도

한국 스노보드, 왜 강한가

유튜버 평균 수입 7000만원 시대…상위 1%는 얼마나 버나

“로또, 손안에 들어온 지 일주일”…편의성 뒤에 숨은 ‘판매점 상생’ 고차방정식

취업문 더 좁아진 청년층…고용 감소에 AI 확산까지 '이중 한파'

윤석열·김건희, 설날 나란히 '옥중 떡국'…접견도 제한

새로운 이슈 보기