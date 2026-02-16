한반도 생물종 '열에 하나' 광릉숲 서식

광릉숲, 6564종 생물 서식 확인

한반도 전체 생물다양성의 10% 이상

생물다양성의 '보고(寶庫)'로 광릉숲의 가치가 재확인됐다. 산림청 국립수목원은 광릉숲 생물권보전지역 일대의 생물상 목록을 정리한 결과, 광릉숲에 총 6564종의 생물이 서식하는 것으로 확인됐다고 16일 밝혔다.

광릉숲에서 서식이 확인된 멸종위기 야생생물(2등급) '삵'. 국립수목원

광릉숲에서 확인된 서식종 수는 국가생물다양성 통계자료집 기준(2024)의 한반도 전체 생물다양성 6만1230종의 10% 이상을 차지한다.

한반도 전역에 걸쳐 분포한 생물종 10개 중 1개가 광릉숲에 모여 있다는 의미다. 더욱이 광릉숲 서식종은 2020년보다 지난해 313종 늘어난 것으로 확인된다.

국립수목원은 생물상 목록 개정에서 새롭게 확인된 종은 추가하고 2000년 이후 서식이 확인되지 않은 종은 제외해 목록의 정확성과 신뢰도를 높였다.

광릉숲 생물상 목록 집계. 국립수목원 원본보기 아이콘

목록 개정에서는 분류군별 전문 조사를 확대해 멸종위기 야생생물 Ⅰ급 수달, 멸종위기 야생생물 Ⅱ급 긴점박이올빼미와 신종으로 발견된 '광릉콩꼬투리버섯(Xylaria gwangneungensis)' 등이 새롭게 포함됐다. 반면 과거 광릉숲을 대표하던 크낙새는 장기간 모습이 확인되지 않아 목록에서 제외됐다.

광릉숲에는 한국앉은부채, 광릉개고사리 등 특산식물과 광릉요강꽃 등 희귀식물을 포함해 1013분류군의 식물이 자생하고 있다. 또 천연기념물인 장수하늘소 등 4042분류군의 곤충이 서식하는 것으로 확인됐다.

광릉숲에서 발결된 장수하늘소(천연기념물 및 멸종위기 야생생물 1급). 국립수목원 원본보기 아이콘

광릉숲 생물상 목록은 식물과 곤충을 포함한 총 12개 생물군의 조사 자료로 구성됐다. 관련 자료는 국립수목원 홈페이지에 공개된 연구간행물을 통해 열람할 수 있다.

임영석 국립수목원장은 "광릉숲 생물상 목록 개정은 단순히 종의 수적 변화를 반영하는 데 그치지 않고 전문 조사 확대와 기록 기준 정비를 병행해 지속적인 보전 관리를 위한 연구 기반을 마련했다는 점에서 의미 있다"고 말했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



