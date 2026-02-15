본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

호남

"시장 상인들, 양동복개상가 자연하천으로 복원하자는데~"

호남취재본부 심진석기자

입력2026.02.15 17:43

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

김영록 전남지사 15일 광주 양동시장 방문
상인연합회·양동시장상인회 등 간담회
"통합시대 전통시장, 도시 경쟁력 돼야"
시장 활성화…복개상가 자연하천 복원 건의
김 지사 "통합특별시 차원 검토 필요" 언급

김영록 전라남도지사가 설 명절을 앞둔 15일 지역 전통시장인 광주 양동시장을 방문해 전남·광주 행정통합의 취지와 추진 방향을 설명하고 물품을 구매하며 상인들을 격려하고 있다. 전남도 제공

김영록 전라남도지사가 설 명절을 앞둔 15일 지역 전통시장인 광주 양동시장을 방문해 전남·광주 행정통합의 취지와 추진 방향을 설명하고 물품을 구매하며 상인들을 격려하고 있다. 전남도 제공

AD
원본보기 아이콘

김영록 전라남도지사는 15일 광주 양동시장을 찾아 광주광역시상인연합회와 양동시장상인회 임원진과 간담회를 갖고, 전남·광주 행정통합 이후 전통시장 활성화 방향 등에 대해 논의했다.


이날 간담회에는 광주시상인연합회 민경본 회장과 김정록 사무처장, 양동시장상인회 이영수 수석부회장 등 관계자들이 참석했다.

이 자리에서 이영수 수석부회장은 "전통시장 활성화를 위해 양동시장 복개상가를 자연하천으로 복원해 시민들에게 돌려줘야 한다"고 건의했다.


복개 공간을 자연 친화적 환경으로 전환하면 전통시장이 단순 상업 공간을 넘어 문화와 관광이 결합된 공간으로 도약할 수 있다는 취지다.


김 지사는 "전남·광주 행정통합 논의 과정에서 광주시상인연합회를 비롯한 현장의 목소리를 적극 수렴해, 행정통합 이후 통합 특별시 차원의 전통시장 활성화 전략이 구체화돼야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "복개상가 자연하천화 사업은 행정통합 이후 종합적 검토가 필요한 사안이다"며 "통합시대 전통시장은 지역 관광 경쟁력을 견인하는 중요한 요소로 자리매김해야 한다"고 말했다.


또 "통합시장은 전통시장이 도시 경쟁력을 높이는 핵심 자산으로 기능하도록 사업 지원과 상인 자구 노력에 대한 지원을 체계적으로 확대해야 한다"고 덧붙였다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'로 한국 꼽은 중국인들 "이제 일본 안 가요"…명절 연휴 해외여행 '1순위'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격이 중요한 게 아냐" 아들 보다 더 화제된 이부진 사장의 '올드머니룩'

"7만원 꼭 채워야 해" 2030여성 우르르… '1인당 구매 제한'까지

북한도 설에 쉬나요?…김정은 생일 겹쳐 이번엔 '긴 연휴'

"중국인 '4분의 1'이 한국 찾는다"…춘절 맞은 중국인들 "韓 여행 계획중"

'자연사'라던 나발니의 죽음…2년 만에 드러난 '독살'의 실체

명절에 차례는 무슨 "친척 안 만나겠다"… 달라진 설 풍경

설연휴 둘째날 귀성길 곳곳 정체…서울→부산 4시간50분

새로운 이슈 보기