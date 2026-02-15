설연휴 둘째날 귀성길 곳곳 정체…서울→부산 4시간50분

설 연휴 둘째날인 15일 오후 귀성행렬로 고속도로 곳곳에서 정체가 빚어지고 있다.

설 연휴 둘째날인 15일 경부고속도로 서울 잠원 IC 인근이 서울을 빠져나가는 하행선 차량(오른편)으로 붐비고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

한국도로공사에 따르면 이날 오후 5시 기준 서울 요금소에서 전국 주요 도로까지 걸리는 예상시간은 부산 4시간 50분, 울산 4시간 30분, 목포 4시간, 대구 3시간 50분, 광주 3시간 30분, 강릉 2시간 50분, 대전 1시간 50분이다.

반대로 각 도시에서 서울까지는 부산 4시간 30분, 울산 4시간 10분, 목포 3시간 50분, 대구 3시간 30분, 광주 3시간 20분, 강릉 2시간 50분, 대전 1시간 30분 걸릴 것으로 전망된다.

오전과 비교 시 예상 소요 시간이 1시간가량 줄었지만 여전히 일부 구간 정체가 이어지는 모습이다.

경부고속도로 부산 방향은 죽전 부근∼수원 6㎞와 남사진위 부근∼남사 부근 3㎞, 북천안∼천안 부근 9㎞, 온산 분기점 부근~남이 분기점 14㎞ 구간 등에서 정체가 빚어지고 있다.

중부내륙고속도로 창원 방향은 여주 분기점∼감곡 부근 10㎞, 문경새재 터널∼문경 2터널 부근 6㎞, 선산 부근∼김천 분기점 부근 2㎞ 구간 등에서 차량 이동량이 증가하고 있다.

도로공사는 연휴 기간 중 이날 귀성길 정체가 가장 극심할 것으로 보고 있다. 이날 전국 차량 이동량은 500만대로 예상된다.

도로공사는 귀성길과 귀경길의 교통 혼잡은 모두 오후 8~9시께 해소될 것으로 전망했다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>