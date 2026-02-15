길이 없으면 …하늘로문경 관광지형 바꿀 케이블카 공정 본궤도

가설삭도 투입으로 상부 시공 돌파

5월 물류 동맥 뚫린다

문경시가 문경새재 권역에 추진하는 케이블카 조성 사업이 난공사 구간을 넘기 위한 기반 공정에 들어서며 사업 추진력이 뚜렷해지다.

험준한 지형 탓에 육상 접근이 제한되는 한계를 공중 운송으로 해소해 일정 관리와 환경 보전을 함께 달성하겠다는 전략이다.

시에 따르면 지난달부터 자재 운반을 책임질 가설 삭도 설치에 착수했다. 상부 승강장까지 도로 개설이 쉽지 않은 여건을 고려해 자재는 화물 삭도로, 작업 인력은 인 승 삭도로 이동시키는 방식이다. 불필요한 훼손을 줄이는 동시에 공사 효율을 극대화하는 해법으로 평가된다.

화물 삭도는 5개 지주와 기계실 조성을 마친 뒤 시험 운전을 거쳐 5월 중 정상 운행을 목표로 한다. 제4주 차장에서 상부 방향으로 순차 설치가 진행되며, 진입로 확보와 벌목 작업이 동시에 이뤄진다.

현장 인프라도 속속 갖춰지고 있다. 제4주 차장에는 공사 운영을 위한 현장 사무실이 마련됐고, 구동부 기초와 와이어 고정 앵커 장치에 대한 콘크리트 타설도 완료됐다. 이달 중 첫 지주가 들어서면 구조물 공정이 본격적인 모습을 드러낼 전망이다.

본 삭도 설비는 조달 원가 심사가 진행 중이며, 해외에서 도입되는 주요 장비는 화물 삭도 가동 일정에 맞춰 단계적으로 반입된다. 상반기 안에 공중 물류 체계가 안정되면 본선 시공 등 후속 작업이 빠르게 이어질 것으로 보인다.

시는 4월 2일 제4주차장 현장에서 주민 대상 보고회를 열어 추진 상황과 향후 계획, 안전 관리 방안을 공유한다. 사업 이해도를 높이고 지역사회와의 소통 폭을 넓히겠다는 취지다.

문경새재관리사무소 관계자는 "새로운 체험 동선을 통해 체류형 관광 기반을 강화하는 전환점이 될 것"이라며 "완성도 높은 시공과 안전 확보에 모든 역량을 집중하겠다"고 말했다.

산과 길이 빚어낸 전통 명승 위로 또 하나의 이동 축이 더해지는 순간이 다가오고 있다. 관광 수요와 지역 경제에 미칠 파급력을 둘러싼 기대도 점차 커지는 분위기다.





