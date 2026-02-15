본문 바로가기
춘절 연휴 中 관광객 최대 19만명…최휘영 장관, 명동 현장 점검

김희윤기자

입력2026.02.15 12:47

명동 환영 이벤트존 방문
문체부, 관광객 환영·안전 관리 강화

문화체육관광부 최휘영 장관은 15일 오후 3시 서울 명동 밀리오레 앞에서 운영 중인 '환영 이벤트존'을 방문해 한국을 찾은 중국인 관광객을 환영한다.

최휘영 문화체육관광부 장관 연합뉴스

이번 행사는 한국관광공사와 알리페이가 공동으로 마련한 것으로, 최 장관은 현장에서 중국인 관광객들과 직접 만나 한국 여행 경험을 공유하고 방한 관광에 대한 의견과 희망 방문 지역 등을 청취할 예정이다.


문체부는 역대 최장 중국 춘절 연휴(2월 15~23일)를 맞아 중국인 관광객이 크게 늘어날 것으로 보고, 연휴 기간 중 관광객이 안심하고 여행할 수 있는 환경 조성에 나섰다. 이를 위해 한국여행업협회와 협력해 관광 현장의 안전관리와 민원 대응을 강화했다.

한국여행업협회는 중국 전담여행사를 대상으로 관광객 안전관리 강화, 안전사고 발생 시 즉각적인 정보 공유, 불편 사항 최소화 등을 공지했다. 또한 중국인 관광객의 무단 이탈이 발생할 경우 문체부와 법무부 출입국·외국인사무소에 즉시 보고하는 시스템을 구축했다.


문체부는 이번 춘절 연휴 기간 한국을 방문하는 중국인 관광객이 최대 19만 명으로, 지난해 춘절 일평균 대비 44% 증가할 것으로 예측했다.




김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr
