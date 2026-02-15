“진실은 반드시 드러난다”…권기창, 책임 행정 강조

의혹 전면 부인하며 신속 규명 요청

“시민 삶과 시정은 멈추지 않는다”

안동시장이 자신을 둘러싼 고발 사주와 불법 자금 수수 의혹을 전면 부인하고, 사법당국의 빠른 판단을 통해 논란을 해소하겠다는 입장을 밝혔다. 정치적 공방의 확산을 차단하고 행정 안정성을 확보하겠다는 뜻을 분명히 밝힌 셈이다.

권 시장은 12일 시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부당한 자금을 받은 사실이 없으며, 누구에게도 고발이나 집회를 요청한 적이 없다"고 말했다. 이어 "사실과 다른 주장으로 시정의 신뢰가 흔들리는 일은 없어야 한다"고 강조했다.

그는 특히 수사를 통한 판단을 거듭 요청했다. 권 시장은 "공정하고 신속한 조사로 진위가 가려지면 시민들도 충분히 이해하실 것"이라며 "소모적인 논쟁을 끝내는 가장 분명한 방법은 객관적 결과"라고 했다.

인사 청탁 의혹에 대해서는 "어떠한 특혜 약속도 없었다"며 "정해진 기준과 절차에 따라 인사가 이뤄져 왔다"고 설명했다.

제보자에게서 의류를 받았다는 주장에는 "개인적 관계에서 있었던 일일 뿐 조건이나 대가는 없었다"며 확대 해석을 경계했다.

공개된 녹취와 관련해서는 "과정에서 감정적으로 대응한 부분은 송구하다"면서도 "의혹의 실체와 직접 연결되는 사안은 아니다"라고 선을 그었다.

향후 대응 방향에 대해 그는 "허위 주장에 대해서는 법과 원칙에 따라 차분히 대응하겠다"고 밝혔다.

권 시장은 끝으로 "정치적 갈등이 시정을 멈추게 해서는 안 된다"며 "시민의 일상과 지역의 미래를 지키는 데 흔들림 없이 책임을 다하겠다"고 말했다.

의혹 제기와 해명이 반복될수록 지역사회가 감내해야 할 피로도는 커진다. 행정의 동력이 소모되는 사이 피해는 고스란히 시민에게 돌아간다. 결국 답은 하나다. 수사로 신속히 사실을 가리고, 그 결과에 모두가 책임 있게 승복하는 일이다. 정치적 해석보다 앞서야 할 것은 도시의 안정과 주민의 삶이라는 점을, 이번 논란이 다시 한번 일깨우고 있다.





