본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

46만여종 '전자책 서비스' 공짜… 부산도서관, '구독형 전자책' 재개

영남취재본부 김용우기자

입력2026.02.15 10:09

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산도서관이 올해 구독형 전자책 서비스를 재개했다.


부산도서관은 2026년 구독형 전자책 서비스를 오는 12월 4일까지 운영한다고 알렸다. 부산시 도서관 책이음 회원이면 누구나 무료로 이용할 수 있다.

올해는 교보문고, 알라딘, 북큐브 등 3개 플랫폼을 통해 전자책 45만여종과 오디오북 1만여 종 등 총 46만5000여종의 전자도서를 제공한다.


플랫폼별로 1인당 월 최대 20권까지 대출할 수 있으며 대출 기간은 15일이다. 예산이 소진되면 서비스는 조기 종료될 수 있다.

전자도서는 부산시 전자도서관 누리집이나 각 플랫폼 모바일 앱에서 도서관 회원 계정으로 로그인해 이용하면 된다.


부산도서관은 이와 함께 전자신문·전자잡지, 이러닝 콘텐츠, 학술정보 데이터베이스 등 온라인 콘텐츠도 제공하고 있다.

박은아 부산도서관장은 "시간과 장소 제약 없이 독서와 학습을 지원하는 서비스"라고 말했다.

부산도서관.

부산도서관.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호텔 러닝머신 뛰는 댕댕이 "허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"가격이 중요한 게 아냐" 아들 보다 더 화제된 이부진 사장의 '올드머니룩'

캐나다 공영방송 CBC, 올림픽 중계서 한국 선수 중국으로 소개

인도가 호주에 선물한 400㎏ 간디상, 통째로 도난 당해

김정은 후계자는 김주애인가? 숨겨놓은 아들인가?

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

금값, 급락 후 5000달러에서 주춤…"조정 후 오름세 보일 것"

설 연휴 초입 교통사고 23% 급증…졸음운전 '빨간불'

새로운 이슈 보기