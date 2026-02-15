본문 바로가기
Dim영역
연예·스포츠
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

스포츠

최민정·김길리·노도희 쇼트트랙 1000m 예선 통과…8강 진출

박병희기자

입력2026.02.15 05:34

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

최민정, 김길리, 노도희가 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선을 여유있게 통과했다.


최민정은 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선 5조에서 1위를 기록하며 준준결승에 진출했다.

최민정이 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선 5조에서 경기를 마친 뒤 기록을 확인하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

최민정이 15일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1000m 예선 5조에서 경기를 마친 뒤 기록을 확인하고 있다. [사진 제공= 연합뉴스]

AD
원본보기 아이콘

최민정은 초반 3위에 자리한 뒤 6바퀴를 남기고 안쪽을 파고들며 2위, 5바퀴를 남기고 다시 안쪽을 파고들며 1위로 올라섰다. 이후 끝까지 자리를 지키며 1분26초925로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 최민정의 예선 기록은 전체 1위였다.

노도희는 2조에서 벨기에의 하너 데스멧에 이어 2위를 기록했다. 기록은 1분30초097이었다. 노도희는 3위를 유지하다 6바퀴를 남기고 2위로 올라섰고 끝까지 자리를 지켰다.


김길리는 마지막 8조에서 1위에 올랐다. 김길리는 1번 레인에서 출발한 뒤 두 번째로 자리했고 7바퀴를 남기고 선두로 올라섰다. 이후 끝까지 자리를 지켰다. 1분29초656을 기록했다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호텔 러닝머신 뛰는 댕댕이 "허참, 나보다 낫네…" 92만원 몽클 패딩 입고, 호... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"엄마 못 믿어요" 세뱃돈 지킨 열 살 소녀…3년간 모은 금 139% 올라

롯데자이언츠 4명, '불법 도박'으로 강제귀국…성추행 의혹엔 "사실 아냐"

'18만전자' 시대…이재용 "시간 없어! 어서 타" 밈 화제

"충주맨, 왜 퇴사했나?" 다양한 해석

아들 서울대 합격 이어…이부진 호텔신라 사장, 또 경사 났다

톰 크루즈와 브래드 피트의 격투… AI영상에 "할리우드는 끝인 것 같다"

1211회 로또 1등 '23, 26, 27, 35, 38, 40'

새로운 이슈 보기