본문 바로가기
Dim영역
국제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

91세 프랑스 남성, 일곱 번째 아이의 아버지가…'첫째는 60세'

김은하기자

입력2026.02.14 09:29

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

52세 연하 아내와 6개월 딸 양육
마라톤 완주 체력으로 '90대 육아' 도전

프랑스에서 90대 나이에 일곱 번째 자녀를 얻은 남성의 사연이 현지 언론을 통해 전해졌다.


6개월 된 딸 안고 있는 피에르-아이샤 부부. 엑스(X·옛 트위터) 캡처

6개월 된 딸 안고 있는 피에르-아이샤 부부. 엑스(X·옛 트위터) 캡처

AD
원본보기 아이콘

13일(현지시간) 프랑스 일간지 르 파리지앵 보도에 따르면, 91세의 피에르 사블레는 39세 아내 아이샤와 함께 생후 6개월 된 딸을 돌보며 일상을 보내고 있다. 이번에 태어난 딸은 사블레의 일곱 번째 자녀로, 첫째 딸은 이미 60세에 접어든 것으로 알려졌다. 자녀들은 모두 서로 다른 어머니에게서 태어났다.

두 사람의 인연은 4년 전 한 스키장에서 시작해 2023년 혼인신고까지 했다. 아이샤는 주변의 우려가 적지 않았다고 했다. 특히 나이 차가 큰 결혼을 두고 가족들의 걱정이 이어졌지만, 남편을 직접 만난 뒤에는 의구심이 해소됐다고 설명했다.


이들 부부는 온라인과 지역사회에서 적지 않은 관심을 받고 있다. 아이샤는 "아버지의 나이를 걱정하는 시선은 이해한다"면서도, 경제적 이유로 결혼과 출산을 선택했다는 일부 추측에는 불쾌감을 드러냈다. 그는 "모든 선택은 사랑에서 비롯됐다"고 강조했다.


사블레 역시 주변의 평가에 크게 개의치 않는다는 입장이다. 그는 "사랑이 있다면 나이는 문제가 되지 않는다"고 밝혔다. 현재 그는 밤중 수유와 기저귀 교체까지 도맡으며 육아에 적극적으로 참여하고 있는 것으로 알려졌다.

사블레가 고령에도 불구하고 다시 아이를 갖기로 한 배경에는 꾸준한 자기관리가 있었다는 평가다. 그는 지역 사회에서 스포츠 애호가로 잘 알려진 인물이다. 79세에 처음으로 뉴욕 마라톤을 완주했다. 이후 파리 마라톤과 로마 마라톤, 로스앤젤레스 마라톤 등 주요 국제 대회에도 참가하며 노익장을 과시했다. 최근에는 트레일 러닝을 즐기며 체력을 유지하고 있는 것으로 전해졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 불쌍해" "다신 오지마" 일본 누리꾼들, 25만명 중국인 방한 소식 반응이 "한국 불쌍해" "다신 오지마" 일본 누리꾼들, 25만... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

연휴 몰아자기 약일까 독일까…너무 길면 역효과

4000억 과징금 폭탄…설탕 '빅3' 담합, 어떻게 서민 지갑 털었나

새로운 이슈 보기