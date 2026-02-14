'역대 최고 올림픽 4위' 차준환 "점프 실수 아쉽지만 후회 없어"

"(점프) 실수가 아쉽긴 하지만 최선을 다했기 때문에 후회는 없다."

차준환이 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 피겨스케이팅 남자 개인전에서 아깝게 동메달을 놓쳤지만 모든 것을 쏟아내 후회는 없다고 말했다.

차준환은 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨스케이팅 남자 개인전 프리 프로그램에서 기술점수 95.16점, 예술점수 87.04점, 합계 181.20점을 기록했다. 지난 11일 쇼트프로그램에서 얻은 점수 92.72점을 더해 273.92점을 기록, 최종 4위에 올랐다. 2022 베이징 대회에서 자신이 기록한 한국 남자 피겨 올림픽 최고 성적 5위 기록을 갈아치웠다. 동메달을 목에 건 샤토 슌(274.90)과의 점수 차는 0.98점에 불과했다.

눈앞에서 한국 남자 피겨 사상 첫 올림픽 메달을 놓쳤지만 차준환은 아쉬움보다 만족감을 나타냈다.

차준환은 경기를 마친 뒤 인터뷰에서 "최선을 다해서 마무리한 것 같고 모든 것을 쏟아냈다"고 말했다. 그는 "경기는 만족스럽다"며 "실수가 아쉽긴 하지만 최선을 다했기 때문에 후회는 없다"고 강조했다.

차준환이 14일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 피겨스케이팅 남자 개인전 프리 프로그램에서 우아한 연기를 선보이고 있다. [사진 제공= 연합뉴스] AD 원본보기 아이콘

지난 11일에서 쇼트 프로그램 경기에서 실수가 없었지만 이날 프리 프로그램 경기에서는 아쉬운 실수가 나왔다. 두 번째 점프 과제인 트리플 토루프에서 착지 실수를 범하며 넘어지고 말았다. 3위를 기록한 샤토 순과의 점수 차가 0.98점에 불과했기 때문에 트리플 토루프 실수가 없었다면 그는 한국 피겨 사상 첫 올림픽 메달리스트가 될 수도 있었다.

하지만 차준환은 "쇼트도 프리도 과정만 놓고 본다면 최선을 다해서 미련, 후회 없이 다 쏟아붓고 나왔다"고 재차 강조했다. 이어 "완벽을 기해 준비를 해도 실수는 나올 수 있다고 생각한다"며 "실수는 했지만 흔들리지 않고 경기에 집중했다"고 말했다.

차준환은 프리프로그램을 마친 뒤 한동안 경기장에 주저앉아 있는 모습을 보이기도 했다. 그는 "경기 내내 최선을 다했다"며 "모든 에너지를 다 쏟아부었기 때문에 주저앉았다"고 말했다.

차준환에게는 세 번째 올림픽 도전이었다. 그는 "세 번째 올림픽이다 보니 여러 가지 더 많은 생각이 들었다"고 말했다. 또 "4년 동안 달려온 것이 많이 생각났다"며 이번 올림픽은 모든 순간순간이 특별했다"고 덧붙였다.

후회 없이 경기를 마친 차준환은 "늦은 시간임에도 많은 분들이 응원을 해주셨다"며 "너무 감사하고 고마웠다"며 인터뷰를 마쳤다.

남자 피겨스케이팅 금메달은 합계 291.58점을 기록한 카자흐스탄의 미하일 샤이도로프가 차지했다. 은메달은 280.06을 기록한 가게야마 유마가 가져갔다.

쇼트 프로그램에서 백플립을 선보이며 1위에 올랐던 일리야 말리닌(미국)은 이날 프리프로그램에서 마지막으로 연기를 펼쳤는데 점프에서 두 차례 실수를 범하며 최종 8위로 밀려났다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>