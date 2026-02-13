본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

청와대

"저는 못가도 치킨은 간 모양"…李대통령, 연평부대에 치킨·피자

임철영기자

입력2026.02.13 21:00

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

백령도 연평부대 방문 예정했으나 기상 악화로 못 가

이재명 대통령이 "오늘 백령도 해병대 연평부대를 방문해 해병대 준4군 체제 승격을 축하하고 전방에서 고생하는 해병들을 위문하러 가기로 했었는데 기상 악화로 헬기가 뜰 수 없어 못 갔다"고 했다.

"저는 못가도 치킨은 간 모양"…李대통령, 연평부대에 치킨·피자
AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 13일 엑스(X·옛 트위터)에 "저는 못 갔지만 치킨은 간 모양"이라며 이같이 적었다. 이 대통령이 올린 게시물에는 피자와 치킨을 나눠 든 장병들이 "대통령님, 잘 먹겠습니다"라고 외치는 영이 첨부됐다.


이 대통령은 "자랑스러운 대한민국 장병 여러분 건강하시고, 새해 복 많이 받으시기를 바란다"고 했다.

이 대통령이 메시지에 담은 해병대의 준4군 승격은 이 대통령의 대선 공약 중 하나로 육군이 가지고 있던 해병대 1·2사단의 작전통제권을 해병대로 원복시킨 것을 의미한다. 국방부는 해병대 작전통제권 원상 복귀와 함께 해병대 장교의 대장 진급과 해병대 작전 사령부 창설을 검토하고 있다.





임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 되겠네' 싸늘한 민심 "이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기