손경식 경총 회장 5연임…회장단 회의에서 재추대

장희준기자

입력2026.02.13 19:13

손경식 한국경영자총협회(경총) 회장이 5번째 연임에 성공했다.


13일 재계에 따르면 경총은 지난 11일 회장단 회의를 열어 손 회장을 만장일치로 재추대하기로 뜻을 모았다. 경총은 오는 24일 정기 이사회와 총회에서 연임 안건을 상정할 예정이다.

손경식 한국경영자총협회 회장이 서울 중구 CJ THE CENTER에서 아시아경제와 인터뷰 하고 있다. 조용준 기자

손 회장은 2018년 3월 2년 임기의 경총 회장에 처음 선임됐다. 이번 총회에서 5연임이 결정되면 손 회장은 2028년까지 10년간 경총을 이끌게 된다. 당초 손 회장은 이번 회의에서 연임을 고사한다는 뜻을 밝혔지만, 기업들은 다음달 시행을 앞둔 노조법 2·3조 개정안(노란봉투법) 등 산적한 현안에 적극 대응하려면 연임이 필요하다고 강력히 주장한 것으로 알려졌다.


손 회장은 지난 5일 열린 한국최고경영자포럼에서 노란봉투법 시행, 정년 연장 및 근로 시간 개편 논의 등으로 산업 현장의 혼란이 우려된다고 지적한 바 있다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
