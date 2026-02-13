성주군-달서구 자매도시, 〈2026년 설맞이 성주군 농특산물 직거래〉 개최

경북 성주군은 13일 다양한 판로 개척을 통한 지역 농가 소득증대를 위하여 자매결연기관인 달서구청에서 농특산물 판매행사를 개최했다.

이번 행사는 달서구 공무원 및 유관기관, 주민들을 대상으로 성주군 농·특산물을 사전예약 주문받아 전달하는 방식으로 진행됐으며, 평소 유통망 확보 및 상품홍보에 어려움을 겪고 있는 중소농가 등이 참여하여 참외, 고구마, 표고버섯, 참외 유과, 참외 잼 등 성주군 우수 농특산물 1000여 만원 판매하는 성과를 거뒀다.

자매결연기관인 달서구청에서 농특산물 판매행사를 개최/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

고품질의 농특산물을 시중보다 합리적 가격으로 소비자에게 공급함으로써 큰 호응을 얻었으며, 설 물가 안정에 기여하고 두 지역 간 교류가 강화되는 장이 마련됐다.

성주군 관계자는 "달서구는 가장 가까운 자매결연도시로, 앞으로도 우호 증진과 도농 상생 발전을 위해 더욱 노력할 것이다. 또한 우리 군의 우수 농특산물을 소비자에게 홍보하고 농가 소득 향상에도 도움을 줄 수 있는 뜻깊은 행사를 계속해서 마련하겠다."고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>