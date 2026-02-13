화순군의회, 설 명절 맞아 청렴 다짐 캠페인 전개

피켓 캠페인·전단 배부로 청렴 실천 의지 다져

전남 화순군의회는 13일 설 명절을 맞아 의원과 직원이 함께하는 청렴 캠페인을 실시했다. 사진은 278회 화순군의회 임시회 모습. 화순군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 화순군의회는 13일 설 명절을 맞아 공직자의 청렴 의식을 높이고 부적절한 관행을 사전에 차단하기 위해 의원과 직원이 함께하는 청렴 캠페인을 실시했다고 밝혔다.

지난 9일에는 제278회 임시회 산회 후 본회의장에서 의원과 직원이 청렴 메시지가 담긴 피켓을 들고 청렴 구호를 함께 외치며 캠페인을 전개했다. 본회의 종료 시점을 활용한 참여형 방식으로 구성원 모두가 자연스럽게 청렴 실천 의지를 공유하는 시간을 가졌다.

이어 이날 의회 입구에서 의장과 부의장이 직접 청렴 홍보 전단지를 배부하며 의원과 직원들에게 설 명절 기간 청렴 실천의 중요성을 당부했다. 출입 동선을 중심으로 진행된 이번 캠페인은 기관장등이 직접 참여해 청렴 메시지를 전달함으로써, 청렴 실천에 대한 상징성과 공감대를 한층 강화했다.

오형열 의장은 "청렴은 특정 시기에만 강조되는 구호가 아니라, 일상 속 실천이어야 한다"며 "앞으로도 명절 등 취약 시기를 중심으로 현장형 청렴 캠페인을 지속 추진해 군민에게 신뢰받는 의회를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



