러시아, 올림픽 나선 우크라 선수 '추모 헬맷' 비판

우크라 스켈레톤 선수, 참가 자격 박탈

"올림픽에서 정치적·종교적 선전 불허"

러시아가 '추모 헬맷'을 쓰고 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽에 출전하려 했던 우크라이나 선수의 행동을 "정치 선동가"라고 비판했다. 국제올림픽위원회(IOC)는 올림픽에서 정치적·종교적·인종적 선전이 허용되지 않는다는 올림픽 헌장에 따라 이 선수의 출전을 금지했다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 12일(현지시간) 러시아 매체 스포르트-엑스프레스에 '우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치에 대한 출전 금지 처분'에 대해 "스포츠는 정치화하면 안 된다"고 논평했다. 아미르 하미토프 러시아 하원(국가두마) 스포츠위원회 부위원장은 타스 통신에 "규정은 모두에게 적용된다"며 "불쾌한 현실이지만 이런 참가자들에 대해 결정해야 한다"고 밝혔다. 그러면서 "당신은 선수입니까, 정치 선동가입니까"라고 물었다.

추모 헬멧을 든 우크라이나 스켈레톤 선수 블라디슬라프 헤라스케비치. 로이터연합뉴스

헤라스케비치는 이번 올림픽에서 러시아의 우크라이나 '특별군사작전'에서 희생된 우크라이나 운동선수 24명의 이미지가 새겨진 추모 헬멧을 쓰고 출전하려고 했다. 그러나 IOC는 이 헬멧이 올림픽 헌장 50조 2항 '어떠한 종류의 시위나 정치적·종교적·인종적 선전은 올림픽 경기장, 시설 또는 기타 지역에서 허용되지 않는다'는 규정을 위반한다고 해석했다. IOC는 추모 완장을 절충안으로 제시했으나, 헤라스케비치는 헬멧을 고수했고 결국 참가 자격이 박탈됐다.

러시아는 2022년 2월 우크라이나 특별군사작전 개시 이후 올림픽을 비롯한 대부분의 국제대회 출전을 제한받고 있다. 러시아 선수는 러시아 대표가 아닌 '개인중립선수' 자격으로 올림픽에 출전하고 있다. 러시아는 이런 제재가 스포츠의 정치화 시도라며 반발해왔다. 블라디미르 푸틴 대통령은 IOC가 올림픽을 정치적 압박 수단으로 이용한다고 비판한 바 있다.

우크라이나 역시 헤라스케비치를 제재한 IOC 결정에 분노하고 있다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 헤라스케비치의 애국심을 기리며 그에게 훈장을 수여했다.





장희준 기자



