본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김천시, 양돈농장 아프리카돼지열병 확산 차단에 총력

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.13 18:27

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상황판단회의 개최
신속한 이동제한 및 살처분 조치

경북 김천시는 지난 12일 구성면의 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생함에 따라 신속한 초동방역 조치를 취하고 추가 확산 차단에 총력을 기울이고 있다.

양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생함에 따라 신속한 초동방역 조치를 취하고 추가 확산 차단에 총력/김천시청 제공

양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생함에 따라 신속한 초동방역 조치를 취하고 추가 확산 차단에 총력/김천시청 제공

AD
원본보기 아이콘

해당 농장은 5개 동에 2760여 마리를 사육하고 있으며 농장주의 돼지 폐사 신고를 접수한 경상북도동물위생시험소가 정밀검사를 실시한 결과 아프리카돼지열병(ASF) 양성으로 최종 확인됐다.


양성 확진 직후 가축위생방역지원본부는 초동방역팀을 투입하여 해당 농장의 이동 제한 및 출입 차량 통제를 실시하고, 가축방역관 및 현장 통제인력을 파견하여 현지조사 및 역학조사를 진행했다.

시는 상황판단 회의를 즉각 개최하여 비상 방역 대응체계에 돌입하였으며, 해당 농장 신속 살처분 계획을 수립하고 농장 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정하는 등 이동 제한과 소독· 예찰 등의 구체적 계획을 세워 추가 확산 방지에 총력을 기울이고 있다.


시에서는 "아프리카돼지열병(ASF)이 추가로 확산되지 않도록 신속한 살처분을 실시할 계획이며, 양돈농가에 자체 차단방역 및 외부인 출입 통제 등 농가 방역에 총력을 다해 줄 것"을 당부했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 되겠네' 싸늘한 민심 "이러다 3천명 넘는다" 상상초월 발병에…'후진국 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

"커피 나오셨습니다" 예의 갖춘 말투…불편하실까요?

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

새로운 이슈 보기