김천시, 양돈농장 아프리카돼지열병 확산 차단에 총력

상황판단회의 개최

신속한 이동제한 및 살처분 조치

경북 김천시는 지난 12일 구성면의 양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생함에 따라 신속한 초동방역 조치를 취하고 추가 확산 차단에 총력을 기울이고 있다.

양돈농장에서 아프리카돼지열병(ASF)이 발생함에 따라 신속한 초동방역 조치를 취하고 추가 확산 차단에 총력/김천시청 제공 AD 원본보기 아이콘

해당 농장은 5개 동에 2760여 마리를 사육하고 있으며 농장주의 돼지 폐사 신고를 접수한 경상북도동물위생시험소가 정밀검사를 실시한 결과 아프리카돼지열병(ASF) 양성으로 최종 확인됐다.

양성 확진 직후 가축위생방역지원본부는 초동방역팀을 투입하여 해당 농장의 이동 제한 및 출입 차량 통제를 실시하고, 가축방역관 및 현장 통제인력을 파견하여 현지조사 및 역학조사를 진행했다.

시는 상황판단 회의를 즉각 개최하여 비상 방역 대응체계에 돌입하였으며, 해당 농장 신속 살처분 계획을 수립하고 농장 반경 10㎞ 이내를 방역지역으로 설정하는 등 이동 제한과 소독· 예찰 등의 구체적 계획을 세워 추가 확산 방지에 총력을 기울이고 있다.

시에서는 "아프리카돼지열병(ASF)이 추가로 확산되지 않도록 신속한 살처분을 실시할 계획이며, 양돈농가에 자체 차단방역 및 외부인 출입 통제 등 농가 방역에 총력을 다해 줄 것"을 당부했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>