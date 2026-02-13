설 귀성객에게 전남 10대 고품질 브랜드 쌀 소개한다

KTX 광주송정역서 귀성객 대상 홍보 캠페인

농협전남본부는 전라남도, 광주광역시, 농협RPC 광주전남협의회와 함께 13일 KTX 광주송정역 광장에서 귀성객을 대상으로'전남 10대 고품질 브랜드 쌀 소비촉진 캠페인'을 진행했다. 전남농협 제공 AD 원본보기 아이콘

농협전남본부는 전라남도, 광주광역시, 농협RPC 광주전남협의회와 함께 13일 KTX 광주송정역 광장에서 설 명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객을 대상으로'전남 10대 고품질 브랜드 쌀 소비촉진 캠페인'을 전개했다고 밝혔다.

이번 행사는 고향을 찾은 귀성객들에게 전남 쌀의 우수성을 직접 알리고, 지역 대표 브랜드 쌀의 소비 확대를 도모하기 위해 마련됐다. 현장에서는 전남 10대 고품질 브랜드 쌀을 나누며 전남·광주 쌀의 품질 경쟁력과 신뢰도를 높이기 위해 집중 홍보했다.

특히 이날 행사에서는 설 명절 분위기를 느낄 수 있도록 귀성객을 대상으로 제기차기 체험 행사와 아침밥 먹기 운동에 대한 현장 설문조사를 함께 진행하여 귀성객들이 전통놀이도 즐기고 아침밥의 중요성도 공감할 수 있는 기회를 제공했다.

아울러 행사 현장에서는 전남이 3년 연속 전국 1위를 달성하고 있는'고향사랑기부제'에 대한 홍보와 귀성객 증가에 따른 질병 유입 가능성을 사전에 차단하기 위한'아프리카돼지열병(ASF) 차단방역 홍보 캠페인'도 함께 진행됐다.

이광일 본부장은"설 명절을 맞아 고향을 찾은 귀성객들께 전남 쌀의 뛰어난 품질과 가치를 전하고, 아침밥 먹기 실천의 중요성도 함께 알리고자 이번 행사를 마련했다"며"고품질 전남 쌀이 일상 속에서도 꾸준히 애용해 주시길 기대한다"고 말했다.

한편'전남 10대 고품질 브랜드 쌀'은 지난 2003년부터 전남 쌀의 품질 향상과 브랜드 가치 제고를 위해 전라남도가 추진하고 있는 사업으로, 철저한 품질관리를 통해 소비자가 믿고 선택할 수 있는 전남 대표 쌀 브랜드를 선발하고 있다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>