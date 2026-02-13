주광덕 남양주시장 "설 연휴 행정 공백 없는 안전도시 실천"

남양주시, 읍면동장 회의…'재난 제로' 목표

설 연휴 비상안전체계 전격 가동

취약시설 418개소 특별 점검…330명 비상근무

경기 남양주시는 13일 설 명절을 앞두고 호평평내행정복지센터에서 2월 읍면동장 회의를 열고 지역 내 취약 생활기반시설 점검과 설 연휴 대비 안전관리 대책을 논의했다.

주광덕 남양주시장이 13일 설 명절을 앞두고 호평평내행정복지센터에서 2월 읍면동장 회의를 열고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 주광덕 남양주시장 주재하에 관내 16개 읍면동장이 참석했다. 회의는 △시민안전관 특별안전점검 추진계획 설명 △읍면동장 회의주제 발표 △주요 사항에 대한 부서 안내 순으로 진행됐다.

이날 참석자들은 읍면동별 지역 특성을 고려한 취약 시설을 점검하고 위험 요인을 분석해 해소 방안을 공유하며 현장 중심의 안전관리 강화 방안에 대한 의견을 나눴다.

앞서 지난 3일 시는 2026년을 재난 제로를 목표로 하는 남양주 안전 원년으로 선포하고 왕숙지구 공사 현장에서 '안전도시 남양주 비전선포식'을 개최했다.

이에 따라 3월 말까지 두 달간 특별안전점검 기간을 운영한다. 관내 위험시설 7개 유형 418개소에 대한 민관 합동 현장 점검과 보수·보강 등 후속 조치를 실시해 시민 안전을 확보할 방침이다.

주광덕 시장은 "각종 재난 발생 시 현장에서 최일선 대응에 힘쓰는 읍면동장들의 노고에 감사드린다"며 "설 명절을 앞두고 비상근무체계를 재정비하고 행정 공백이 발생하지 않도록 철저히 대비해달라"고 말했다.

이어 "설 연휴 기간 도로·대중교통·다중이용시설·복지시설 이용 증가에 대비해 비상연락체계를 유지하고 관계기관 협조체계를 재확인해 달라"고 강조했다.

한편, 시는 설 명절 기간 재난 대책 등 13개 분야 32개 부서, 총 330여 명의 직원이 비상근무를 실시해 시민 불편이 없도록 만전을 기할 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



