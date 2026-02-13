본문 바로가기
경기도 3개 시의회 의장단, 양평군의회 방문…"지방자치 상생 협력 강화"

이종구기자

입력2026.02.13 17:41

광주·의왕·과천 시의회 의장단
양평서 ‘의정 역량 강화’ 머리 맞대
지역 현안 대응·의정 역량 강화 방안 논의

경기도 광주·의왕·과천시의회 의장들이 13일 양평군의회(의장 오혜자)를 방문해 의정 운영 우수사례를 공유하고 상호 협력 방안을 논의했다.

광주·의왕·과천시의회 의장들이 13일 양평군의회(의장 오혜자)를 방문해 의정 운영 우수사례를 공유하고 상호 협력 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 양평군의회 제공

광주·의왕·과천시의회 의장들이 13일 양평군의회(의장 오혜자)를 방문해 의정 운영 우수사례를 공유하고 상호 협력 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 양평군의회 제공

이날 방문에서는 지방의회 운영 방향과 의정 역량 강화 방안, 지역 현안 대응 사례 등을 논의하고 의장들 간 지속적인 교류와 협력 네트워크 강화를 위한 정례적 소통 방안을 모색했다.


오혜자 의장은 환영 인사를 통해 "지방의회가 지역 발전의 중심 역할을 수행하기 위해서는 상호 협력과 정보 공유가 중요하다"며 "시·군의회 간 긴밀한 협력을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여하겠다"고 말했다.

방문 의장들도 "각 의회의 우수사례를 공유하고 현안을 함께 논의하는 의미 있는 자리였다"며 향후 지속적인 교류 의지를 밝혔다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
