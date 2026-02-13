46년 만의 바통 터치…헬로키티 디자이너 4세대로 넘긴다

3대 디자이너 야마구치 유코, 자문으로

후임은 공동 작업해온 4대 디자이너

일본 캐릭터 전문기업 산리오의 대표 캐릭터 '헬로키티' 담당 디자이너가 46년 만에 교체된다.

13일 AFP통신에 따르면 산리오 이사 겸 캐릭터 제작부장인 야마구치 유코는 헬로키티 디자인 실무에서 물러나 향후 자문 역할을 맡게 된다. 디자이너 교체는 올해 안에 이뤄질 예정이며, 후임은 그동안 야마구치와 함께 작업해 온 아야(필명)가 맡을 예정이다.

산리오는 공식 웹 미디어 '산리오타임스'를 통해 "헬로키티 담당 디자이너의 바통을 3대에서 4대로 계승한다"고 밝혔다. 이어 "자사는 주요 캐릭터 디자이너를 일정 기간마다 다음 세대로 넘기는 방식을 운영하고 있고, 이번 교체도 그 원칙에 따른 결정"이라며 "야마구치는 앞으로 회사에서 어드바이저로 활동하며 경험과 지식을 바탕으로 지원할 예정"이라고 덧붙였다.

야마구치는 1980년부터 헬로키티의 3대 담당 디자이너로 활동해 왔다. 그는 팬 사인회 등을 통해 소비자 의견을 반영하고, 국내외 아티스트·디자이너와 협업하는 등 헬로키티를 전 세계적으로 사랑받는 캐릭터로 성장시키는 데에 큰 공로를 세웠다. 헬로키티의 친구이자 반려묘인 '챠미 키티', 헬로키티의 남자 친구 '디어 다니엘'도 야마구치가 탄생시킨 캐릭터들이다.

1974년 캐릭터로 만들어진 헬로키티는 이듬해 비닐제 동전 지갑의 삽화로 처음 등장한 뒤 학용품, 컴퓨터, 경자동차에 이르기까지 수만 종에 이르는 각종 제품에 등장했다. 아디다스, 발렌시아가 등 유명 브랜드와의 협업도 진행했다. 키티는 '키티노믹스(키티+이코노믹스·키티경제)'라는 신조어까지 나올 정도로 세계 각국에서 큰 인기를 끌었다.

키티 캐릭터의 가치는 지난해 기준 200억 달러(약 29조 원)에 이르는 것으로 평가된다. 현재 워너브러더스가 헬로키티 영화를 만들고 있으며, 중국 하이난섬에는 2027년 헬로키티 테마파크가 새로 문을 열 예정이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>