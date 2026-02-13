본문 바로가기
46년 만의 바통 터치…헬로키티 디자이너 4세대로 넘긴다

김현정기자

입력2026.02.13 17:51

2026.02.13

3대 디자이너 야마구치 유코, 자문으로
후임은 공동 작업해온 4대 디자이너

일본 캐릭터 전문기업 산리오의 대표 캐릭터 '헬로키티' 담당 디자이너가 46년 만에 교체된다.


13일 AFP통신에 따르면 산리오 이사 겸 캐릭터 제작부장인 야마구치 유코는 헬로키티 디자인 실무에서 물러나 향후 자문 역할을 맡게 된다. 디자이너 교체는 올해 안에 이뤄질 예정이며, 후임은 그동안 야마구치와 함께 작업해 온 아야(필명)가 맡을 예정이다.

헬로키티

헬로키티

산리오는 공식 웹 미디어 '산리오타임스'를 통해 "헬로키티 담당 디자이너의 바통을 3대에서 4대로 계승한다"고 밝혔다. 이어 "자사는 주요 캐릭터 디자이너를 일정 기간마다 다음 세대로 넘기는 방식을 운영하고 있고, 이번 교체도 그 원칙에 따른 결정"이라며 "야마구치는 앞으로 회사에서 어드바이저로 활동하며 경험과 지식을 바탕으로 지원할 예정"이라고 덧붙였다.


야마구치는 1980년부터 헬로키티의 3대 담당 디자이너로 활동해 왔다. 그는 팬 사인회 등을 통해 소비자 의견을 반영하고, 국내외 아티스트·디자이너와 협업하는 등 헬로키티를 전 세계적으로 사랑받는 캐릭터로 성장시키는 데에 큰 공로를 세웠다. 헬로키티의 친구이자 반려묘인 '챠미 키티', 헬로키티의 남자 친구 '디어 다니엘'도 야마구치가 탄생시킨 캐릭터들이다.


1974년 캐릭터로 만들어진 헬로키티는 이듬해 비닐제 동전 지갑의 삽화로 처음 등장한 뒤 학용품, 컴퓨터, 경자동차에 이르기까지 수만 종에 이르는 각종 제품에 등장했다. 아디다스, 발렌시아가 등 유명 브랜드와의 협업도 진행했다. 키티는 '키티노믹스(키티+이코노믹스·키티경제)'라는 신조어까지 나올 정도로 세계 각국에서 큰 인기를 끌었다.

키티 캐릭터의 가치는 지난해 기준 200억 달러(약 29조 원)에 이르는 것으로 평가된다. 현재 워너브러더스가 헬로키티 영화를 만들고 있으며, 중국 하이난섬에는 2027년 헬로키티 테마파크가 새로 문을 열 예정이다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr
